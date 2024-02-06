ورش إبداعية وحوارات في « دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب»

سلسلة محاضرات وورش عمل إبداعية متخصصة بفنون الخط العربي، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) ضمن مشروع ((دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب)) المندرج تحت مظلة ((بينالي دبي للخط))، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى فتح آفاق تعليمية وتثقيفية جديدة أمام أصحاب المواهب الناشئة عبر توفير منصة نوعية تساهم في تشجيعهم على تطوير وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مجالات الخط العربي، وتمكينهم من اكتشاف روائع هذا الفن، ليعكس ذلك حرص الهيئة على حماية وحفظ الخط العربي وتنميته بوصفه جزءاً من الهوية الوطنية والتراث المحلي والعربي.

تعلم وإتقان

ويستهدف المشروع الذي يقام على مدار شهر فبراير الجاري، كافة المهتمين بهذا الفن والهواة من طلبة المدارس والناشئة من عمر 13 عاماً فما فوق، حيث يستضيف مركز الجليلة لثقافة الطفل خلال أيام نهاية الأسبوع 4 دورات متخصصة في فنون الخط العربي الكلاسيكي، تتيح للمشاركين إمكانيات تعلم إتقان وضبط كتابة وربط الحروف، ورسم وضبط التكوينات باستخدام خطوط متنوعة، حيث يبين الخطاط عبدالرزاق المحمود في دورة ((خطي الثلث والنسخ)) أساسيات هذه الخطوط وما تتميز به من جماليات، ويقدم الخطاط والفنان عدي الأعرجي دورة ((خطي الإجازة والديواني الجلي))، بينما يضيء الخطاط زيد الأعظمي على تفاصيل خط الرقعة، ويمنح مصعب الدوري المشاركين في دورة ((الزخرفة والتذهيب)) فرصة التعرف على مبادئ الزخرفة وأسسها، وطرق التلوين وتوزيع مفرداتها وأبرز الأدوات وأنواع الورق المستخدمة في هذا الفن.

جلسات

وسيشهد المشروع تنظيم 8 جلسات حوارية يتولى تقديمها الخطاط زيد الأعظمي في معظم فروع مكتبات دبي العامة، ويسلط الضوء من خلالها على تاريخ وفلسفة الخط العربي وتفاصيله وتقنياته، وتأثيره في مجال الفنون ودوره في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع، وغيرها، كما يقدم الأعظمي سلسلة من ورش العمل التفاعلية لرواد ((بطولات فزاع الدولية 2024)) التي تقام في مركز دبي لأصحاب الهمم.