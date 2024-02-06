دبي واحة ثقافية عالمية ترفل ببرامج تمكين المبدعات

عبر طموحها اللامتناهي كحاضنة ثقافية للإبداع والثقافة، تلهم مدينة دبي الأديبات والفنانات لتقديم أطروحات ومشاريع مستدامة تدور في فلك الهوية الوطنية، وتأصيل التراث بالفن المعاصر، ما يشجع النساء على تطوير مهاراتهن وتحقيق النجاح وإمكانياتهن الكاملة في مختلف المجالات المتعلقة بالفنون والأدب، وسط حضور استثنائي لإصدارات روائية وقصصية تحمل توقيع نون النسوة.

تحفيز

وفى السياق، تؤكد الكاتبة والمقيمة في دبي جوليا جونسون، التي قدمت وزوجها المعماري بريان إلى دبي منذ أكثر من أربعين عاماً، أن دبي من أفضل المدن المحفزة على الإبداع والحراك الثقافي والتفاعلي، مشيرة إلى أن هذه المدينة العصرية فتحت أمامها الأبواب لتقديم قراءات للقصص والكتب على محطات الإذاعة، والتلفزة وإقامة العديد من ورش عمل الدراما للناشئة. وتتابع: أقوم كذلك بزيارات للمدارس لإنتاج المسرحيات التعليمية، وأطلقت قصتي الأخيرة في فئة أدب الأطفال واليافعين، تحت عنوان ((أين الجميع))، تشجع الأطفال على التحدث عن مشاعرهم وقلقهم الناجم عن ((كوفيد 19))، وتتبع تساؤلات مجموعة من الحيوانات الحائرة خلال جائحة 2020 في محاولة لمعرفة أين ذهب جميع البشر.

توثيق التجارب

وتضيف جوليا: كان لدي شغف ورغبة ملحة في توثيق تجربتي ومشاركتها مع الآخرين كونني عشت الماضي والحاضر في هذه المدينة المزدهرة، ولدي معارفي وانطباعاتي الخاصة عن المنطقة، وثقافتها وتقاليدها الرائعة، فنشرت قصتي الأولى ((غواص اللؤلؤ))، وأتبعتها بقصة ((ابن غواص اللؤلؤ)). وقد تم اختيار القصتين من قبل وزارة التربية والتعليم ضمن مبادرة ((القراءة للمتعة)) في المدارس الحكومية في الإمارات، كما أصدرت أكثر من خمسة وعشرين كتاباً، منها ((الفتى الفهد))، وحازت قصة ((سر السلحفاة))، على جائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب كأفضل كتاب دولي للأطفال لعام 2014، كما وفازت قصة ((سر الكهف)) بجائزة أفضل كتاب عالمي للأطفال في مهرجان الشارقة القرائي للأطفال 2019.

روح المدينة

وحول الدور الذي تلعبه دبي في دعم التعاون الفني بين الكاتبات والفنانات، تقول الكاتبة الإماراتية ميثاء الخياط: إن المناخ الإبداعي هو جزء من روح مدينة دبي المعاصرة التي لا تتوقف عن طرح العديد من الفعاليات والمبادرات الثقافية لمشاركة القصص والتجارب بين الفنانين والمبدعين الذين يلتقون باستمرار تحت مظلة الثقافة ومساراتها، حيث تلمع الأفكار وتجتمع الخيوط الأولى لمشروعات تطرحها مجموعة من الأديبات والفنانات من مختلف القطاعات.

المركز الأول

وتضيف ميثاء، التي أصدرت 171 قصة في مجال أدب الطفل واليافعين في أقل من 10 سنوات، إنها وبفضل الحراك التفاعلي لقطاع الثقافة والنشر استطاعت ترجمة بعض إصداراتها إلى الإنجليزية، والتركية، والإيطالية، وبعض كتبها تم اعتمادها كمنھج دراسي في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، كما فاز كتاب ((أطفئ الأنوار)) بالمركز الأول لجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال عام 2016، وتم ترشيح رسوماتها لقصة ((نخیل أبي)) لجائزة الشيخ زايد للكتاب، فئة رسومات قصص الأطفال، 2020. آخر أعمالها الفنية، رسم كتيب ((ودیمة))، أول قانون طفل مصوّر متكامل بالتعاون مع مجلس شباب محاكم دبي.

فعل القراءة

وبما يتعلق بأهمية حضور الهوية الوطنية الإماراتية في الأعمال والمشاريع الأدبية المشتركة أو الفردية، تقول الكاتبة في مجال أدب الطفل والحاصلة شهادة البكالوريوس في علوم البيئة نورة خوري: إن نشر الثقافة والهوية الوطنية الإماراتية محلياً وعالمياً هي إحدى وسائل الأدب والفنون، التي تبدأ من المراحل الأولى لتعرف الأطفال واليافعين على فعل القراءة والمطالعة، وتشير إلى أنها دمجت تخصصها في مجال الكتابة القصصية مع عملها التطوّعي في مجال الأمومة والطفولة المبكّرة.

جسور الكلمات

وتضيف نورة إنها طالما ركزت في إصداراتها وكتابتها القصصية على إبراز البيئة الطبيعية والتراث المحلّي من خلال زياراتها المدرسية، ومشاركاتها في فعاليات معارض الكتاب في الدولة، وتسهم في تقريب القراءة والكتابة والقصص للصّغار، وغرس محبتها في نفوسهم، من خلال نسخة مترجمة إلى العربية من القصة الشهيرة التي عشقها الأطفال ((لولي بخير تماماً)) في سعي إلى بناء جسور الثقافة بين الأطفال، خاصة لمن يتحدثون اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى ربطهم بتراثهم وعاداتهم وأجدادهم وبعناصر البيئة المحيطة، ومن جانب آخر فقد ساهمت في ترجمة قصة ((لؤلؤة عائشة)) للكاتبة جوليا جونسون التي تعج بسحر الكلمات وتزينها رسومات رائعة للكاتبة والرسامة ميثاء الخياط.