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أوساكا تودع منافسات الفردي في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس» من الدور الأول

2/6/2024 7:20:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ودعت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقاً منافسات الفردي في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تقام بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير الجاري.

وخسرت أوساكا في مباراتها الافتتاحية أمام الأمريكية دانييل كولينز بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع 5 - 7 و0 - 6 في مباراة استمرت لمدة ساعة و23 دقيقة، لتودع البطولة من الدور الأول، وتتأهل كولينز لمواجهة الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالمياً والأولى في البطولة في دور الستة عشر.

ودخلت أوساكا الحائزة على أربع بطولات ((غراند سلام)) والتي ابتعدت عن المنافسات لفترة بسبب الولادة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس ببطاقة دعوة في بداية سعيها نحو استعادة موقعها في صدارة لاعبات التنس المحترفات، فيما سيكون موسم 2024 الأخير للاعبة الأمريكية كولينز البالغة من العمر 30 عاماً بعدما أعلنت أن الموسم الحالي سيكون الأخير لها في عالم الاحتراف.

واختتمت، أمس، منافسات الدور الأول من البطولة التي تقام في نسختها الثانية وتضم مجموعة من أبرز لاعبات التنس في التصنيف العالمي، وفازت الإسبانية كريستينا بوكشا على الصينية شي تو وانغ بمجموعتين مقابل مجموعة، إذ نجحت بعد خسارتها المجموعة الأولى 5 - 7 في العودة والفوز في المجموعتين الثانية والثالثة 6 - 0 و6 - 3.

كما تأهلت للدور الثاني، الإسبانية سارة سوربيس على حساب التشيكية ليندا نوسكوفا بمجموعتين لمجموعة بواقع 6 - 3 و3 - 6 و6 - 3، فيما فازت البولندية ماجدا لينيت على الفلبينية اليكس يالا 7 - 6 و6 - 1.

وتنطلق اليوم مباريات دور الـ 16 من البطولة، حيث تستهل التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالمياً مشوارها في منافسات الفردي بمواجهة البريطانية العائدة إيما رادوكانو التي كانت عبرت الدور الأول على حساب التشيكية ماري بوسكوفا، وستحظى أنس جابر بدعم جماهيري كبير في أبوظبي، وهي ليست المرة الأولى التي تخوض فيها مباريات في العاصمة الإماراتية.

وتواجه الروسية داريا كاستاكينا، المصنفة 14، الأمريكية أشلين كروغر، وتلعب البرازيلية بياتريس حداد مايا المصنفة 13 مع البولندية ماجدا لينيت، بينما تواجه اليونانية ماريا ساكاري المصنفة التاسعة على العالم، اللاعبة الرومانية كريستيا.

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