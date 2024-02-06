Wednesday, 07 February 2024 04:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


16 فريقاً عالمياً و 4 فرق محترفة في «طواف الإمارات»

2/6/2024 7:20:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن الفرق المشاركة في طواف الإمارات 2024، الذي يقام عبر 7 مراحل، خلال الفترة من 19 – 25 فبراير الجاري.

ويتنافس على درع النسخة السادسة من الطواف 120 دراجاً من 20 فريقاً بواقع 16 فريقاً عالمياً، و4 فرق محترفة، بمشاركة نخبة من أبرز الدراجين العالميين والمصنفين الأوائل.

وتشمل قائمة الفرق العالمية المشاركة: ألبسين ديكونينك - أستانا كازاخستان – بحرين فيكتوريوس - بورا هانسجروهي – كوفيديس – ديكاثلون ايه جي تو آر لي مونديال – أي اف اديوكيشن ايزيبوست - إنيوس غريناديرز – انترمارشي وونتي – ليدل تريك – موفيستار – سودال كويك ستيب – دي اس ام – جايكو العلا – فيزما – الإمارات، فيما تشمل الفرق المحترفة، إسرائيل بريمير تيك – لوتو ديستني - كوراتيك فيني فانتيني – تيودور.

ويمر الطواف عبر العديد من معالم الإمارات، لمسافة إجمالية تبلغ 980 كم، تشمل أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة ضد الساعة.

ويبدأ الطواف بالمرحلة الأولى (برجيل القابضة) يوم الاثنين 19 فبراير، من الظفرة ووك في مدينة زايد - قصر ليوا، لمسافة 143 كم، تليها المرحلة الثانية (بريسايت) 20 فبراير، جزيرة الحديريات، سباق ضد الساعة لمسافة 12.1 كم، ثم المرحلة الثالثة (رأس الخيمة) 21 فبراير، من جزيرة المرجان – جبل جيس، لمسافة 176 كم، ثم المرحلة الرابعة (دبي) 22 فبراير، من نادي ضباط شرطة دبي - دبي هاربور، لمسافة 173 كم، وبعدها المرحلة الخامسة 23 فبراير، من العقة – أم القيوين لمسافة 182 كم، وتنطلق المرحلة السادسة (الدار) يوم 24 فبراير، من متحف اللوفر أبوظبي - كاسر الأمواج، لمسافة 138 كم، وتختتم مراحل النسخة السادسة بالمرحلة السابعة (الشركة العالمية القابضة) 25 فبراير، من بيت محمد بن خليفة – قمة جبل حفيت، لمسافة 161 كم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN06022024000110011019ID1107819299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث