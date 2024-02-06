16 فريقاً عالمياً و 4 فرق محترفة في «طواف الإمارات»

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن الفرق المشاركة في طواف الإمارات 2024، الذي يقام عبر 7 مراحل، خلال الفترة من 19 – 25 فبراير الجاري.

ويتنافس على درع النسخة السادسة من الطواف 120 دراجاً من 20 فريقاً بواقع 16 فريقاً عالمياً، و4 فرق محترفة، بمشاركة نخبة من أبرز الدراجين العالميين والمصنفين الأوائل.

وتشمل قائمة الفرق العالمية المشاركة: ألبسين ديكونينك - أستانا كازاخستان – بحرين فيكتوريوس - بورا هانسجروهي – كوفيديس – ديكاثلون ايه جي تو آر لي مونديال – أي اف اديوكيشن ايزيبوست - إنيوس غريناديرز – انترمارشي وونتي – ليدل تريك – موفيستار – سودال كويك ستيب – دي اس ام – جايكو العلا – فيزما – الإمارات، فيما تشمل الفرق المحترفة، إسرائيل بريمير تيك – لوتو ديستني - كوراتيك فيني فانتيني – تيودور.

ويمر الطواف عبر العديد من معالم الإمارات، لمسافة إجمالية تبلغ 980 كم، تشمل أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة ضد الساعة.

ويبدأ الطواف بالمرحلة الأولى (برجيل القابضة) يوم الاثنين 19 فبراير، من الظفرة ووك في مدينة زايد - قصر ليوا، لمسافة 143 كم، تليها المرحلة الثانية (بريسايت) 20 فبراير، جزيرة الحديريات، سباق ضد الساعة لمسافة 12.1 كم، ثم المرحلة الثالثة (رأس الخيمة) 21 فبراير، من جزيرة المرجان – جبل جيس، لمسافة 176 كم، ثم المرحلة الرابعة (دبي) 22 فبراير، من نادي ضباط شرطة دبي - دبي هاربور، لمسافة 173 كم، وبعدها المرحلة الخامسة 23 فبراير، من العقة – أم القيوين لمسافة 182 كم، وتنطلق المرحلة السادسة (الدار) يوم 24 فبراير، من متحف اللوفر أبوظبي - كاسر الأمواج، لمسافة 138 كم، وتختتم مراحل النسخة السادسة بالمرحلة السابعة (الشركة العالمية القابضة) 25 فبراير، من بيت محمد بن خليفة – قمة جبل حفيت، لمسافة 161 كم.

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