«كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» تشهد انطلاقة فئة «الشيوخ» اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات فئة ((الشيوخ))، ضمن بطولة ((كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور))، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التي تعتبر من أقوى المنافسات وأكثرها ندية، في سباقات مرتقبة بين نخبة الفرق المرشحة لصدارة الحدث الأكبر من نوعه.

وقال راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الكل يترقب انطلاق منافسات فئة ((الشيوخ)) ضمن بطولة ((كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور))، نظراً لمستواها المرتفع والمميز، حيث تشارك فيها نخبة من أهم الطيور على مستوى الدولة. وأشار الخاصوني إلى أن إدارة بطولات فزاع في المركز، وبالتعاون مع اللجنة المنظمة واللجنة الفنية، هيأت كل ما يلزم من ظروف لمشاهدة بطولة بهذا الحجم ونتمنى التوفيق للجميع.

وسيكون انطلاق منافسات الشيوخ، مع إقامة أشواط جير شاهين، على أن يليها في اليوم التالي أشواط جير تبع، ثم بيور جير وأخيراً القرموشة.

ختام

على جانب آخر، شهدت البطولة ختام منافسات ((العامة مفتوح)) والتي تميزت بالتنافس القوي في أشواط بيور جير، والتي واصل خلالها فريق دبي تفوقه ليحصد المراكز الثلاثة الأولى في شوط رمز الفرخ، بالطير ((الفيل)) بزمن 18.297 ثانية، والطير ((مشرف1)) بـ 18.458 ثانية، والطير ((008)) بـ18.498 ثانية.

فيما كسب الصقّار سيف جمال الحريز شوط رمز جرناس، بالطير ((براق)) بزمن 18.297 ثانية، وشهدت أشواط القرموشة تفوقاً قطرياً في شوط رمز الفرخ، من خلال الصقّار حمد عبدالله العرجاني بالطير ((دمعة)) بزمن 18.074 ثانية،وحصد سلطان أحمد الفلاسي، شوط رمز الجرناس، بالطير ((توقيت)) بزمن 18.098 ثانية

تتويج

وفي ختام المنافسات، توّج راشد حارب الخاصوني، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة، الفائزين بدروع التفوق، بحضور راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي، وسط أجواء احتفالية بهذا النجاح واللقاء التراثي بين أبناء الدولة وأشقائهم من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية.

كشف دميثان بن سويدان، أن إجراءات الفرز لطيور الحر والشاهين لمنافسات أشواط المحلي ستبدأ من الجمعة وحتى الأحد المقبلين.

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