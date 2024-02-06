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«النشامى» إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه

2/6/2024 7:20:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغ منتخب الأردن نهائي كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز 2 - صفر على كوريا الجنوبية، في الدور قبل النهائي على ملعب أحمد بن علي، أمس.

وسجل يزن النعيمات الهدف الأول لـ((النشامى)) في الدقيقة 53، بعد تمريرة من موسى التعمري، الذي سجل الهدف الثاني، بعدها بنحو 13 دقيقة. وسيطر الأردن على اللقاء منذ البداية، ومنح المهاجم النعيمات التقدم لبلاده بتسديدة من فوق الحارس هيون-وو، بعدما استخلص مهاجم مونبلييه الكرة في وسط ملعب كوريا الجنوبية.

وعزز التعمري النتيجة، بتسديدة بعد مجهود فردي رائع، تفوق فيه على مدافعي كوريا الجنوبية من قبل منتصف الملعب. وينتظر الأردن، الذي كان إنجازه الأفضل بلوغ دور الثمانية في مشاركته الأولى 2004، وكرره 2011، الفائز من لقاء اليوم بين منتخب قطر، حاملة اللقب ومستضيفة البطولة، وإيران، في النهائي السبت المقبل.

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