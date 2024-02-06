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دبي تستضيف «دولية المصارعة» 24 الجاري

2/6/2024 7:20:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف دبي يوم 24 فبراير الجاري، فعاليات ((البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024))، التي ينظمها ((المركز العالمي لمصارعة المحترفين)) (WPWH)، وبدعم من ((مجلس دبي الرياضي))، وذلك في نادي شباب الأهلي، بمشاركة لاعبين من 10 بلدان، هي الإمارات، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكولومبيا، وفرنسا، والكونغو، وبلغاريا وبولندا، والهند وباكستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في دبي، للإعلان عن تفاصيل البطولة، بحضور الشيخ حميد بن خالد القاسمي، وعدد من المسؤولين من ((المركز العالمي لمصارعة المحترفين)) (WPWH). ومن المقرر أن تشهد البطولة خمسة نزالات حماسية، تضم خصوماً أقوياء.

وقال بارفين جوبتا مؤسس ((المركز العالمي لمصارعة المحترفين)) WPWH: ((سعداء بالإعلان عن تنظيم البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024، في دبي، التي تعد وجهة عالمية مفضلة لعشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم.

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