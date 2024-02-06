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مربط دبي يتألق في بطولة كتارا الدولية

2/6/2024 7:20:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تألق مربط دبي للخيول العربية في بطولة كتارا الدولية لعروض الخيل العربية ((تايتل شو)) في نسختها الثالثة، واستطاع المربط أن ينتزع لقباً ذهبياً و4 ألقاب فضية ولقباً برونزياً.

ونالت ((دي نفايس)) اللقب الذهبي، ونالت ((دي بركان)) الفضية الأولى، ونال مربط دبي فضية ثانية في بطولة المهرات مع المهرة المتميزة ((دي نجلاء))، ثم نال فضية ثالثة في بطولة الأفراس مع بطلة العالم الفرس ((دي شيهانة))، وأحرز مربط دبي لقب الوصافة الرابع بفضية ((دي سراج)) كما نال البرونزية مع المهر الواعد ((دي شخر)).

أكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي أن بطولة مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية محطة هامة من المحطات الدولية التي يحرص المربط على المنافسة على ألقابها، وأن حصيلة المشاركة كانت جيدة رغم أن النتائج كانت أقل من توقعاتنا.

وأكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أن بطولة مهرجان كتارا اتسمت بكثير من الصعوبة، مشيداً بقوة حضور الإنتاج العالمي لمربط دبي من الخيول المتميزة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من اكتساح المنصة الذهبية.

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