عبدالله الحمادي بطل «السباق الماراثوني للقدرة»

انتزع الفارس عبدالله يوسف الحمادي على صهوة ((اس اي تيريستر)) لاسطبلات المغاوير لقب كأس سلطان بن زايد للقدرة ((الماراثوني)) لمسافة 163.3 كلم المصنف دولياً بنجمتين، والذي أقيم أمس، بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، في ختام فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وتمكن بطل السباق من قطع المسافة الإجمالية التي أقيمت على مدى يومين بزمن قدره 6:59:22 ساعات، بمعدل سرعة 23.36كلم/ساعة.

من ناحية أخرى توج الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة الياس لإسطبلات أم7 بطلاً لسباق الشباب والناشئين لمسافة 101.9 كلم، بمشاركة 81 فارساً وفارسة، وسجل زمناً قدره 3:50:19 ساعات بمعدل سرعة 26.55 كلم/ساعة.

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