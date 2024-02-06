عبدالله الحمادي بطل «السباق الماراثوني للقدرة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
انتزع الفارس عبدالله يوسف الحمادي على صهوة ((اس اي تيريستر)) لاسطبلات المغاوير لقب كأس سلطان بن زايد للقدرة ((الماراثوني)) لمسافة 163.3 كلم المصنف دولياً بنجمتين، والذي أقيم أمس، بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، في ختام فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.
وتمكن بطل السباق من قطع المسافة الإجمالية التي أقيمت على مدى يومين بزمن قدره 6:59:22 ساعات، بمعدل سرعة 23.36كلم/ساعة.
من ناحية أخرى توج الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة الياس لإسطبلات أم7 بطلاً لسباق الشباب والناشئين لمسافة 101.9 كلم، بمشاركة 81 فارساً وفارسة، وسجل زمناً قدره 3:50:19 ساعات بمعدل سرعة 26.55 كلم/ساعة.
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