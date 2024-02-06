مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية يعتمد تسمية رؤساء اللجان الدائمة

اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية أول من أمس بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي نائب رئيس اللجنة، رئيس المكتب التنفيذي، وفارس المطوع الأمين العام للجنة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، إذ تم اعتماد تسمية رؤساء اللجان الدائمة باللجنة بواقع 7 لجان مختلفة بحسب النظام الأساسي للجنة الأولمبية.

واستهل الحضور الاجتماع بالتأكيد على أهمية الفترة الحالية التي بدأت في العد التنازلي لانطلاق أهم محفل متعدد الرياضات حين يتنافس ما يزيد على 10.000 رياضي ورياضية من 206 دول خلال النسخة الثالثة والثلاثين من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة (26 يوليو – 11 أغسطس) المقبلين.

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تسمية كل من عبد العزيز السلمان رئيساً للجنة التخطيط، وناصر التميمي رئيساً للجنة الشؤون الفنية، والدكتور هاشل الطنيجي رئيساً للجنة الطب الرياضي والسلامة، وقيس الظالعي رئيساً للجنة الموارد المالية والتسويق، ونورة السويدي رئيساً للجنة المساواة بين الجنسين، ومنصور بوعصيبة رئيساً للجنة الرياضة والبيئة، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيساً للجنة فض المنازعات الرياضية.

واعتمد المجلس الحساب الختامي لعام 2023، والميزانية التقديرية التشغيلية لعام 2024، وميزانية المشاركات للعام ذاته والتي تتضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب والتي اختتمت بجانجوون الكورية الجنوبية في الأول من شهر فبراير الجاري؛ وشاركت فيها الدولة للمرة الأولى في تاريخها برياضي ورياضية، ودورة الألعاب الأولمبية بباريس، والنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للصالات والفنون القتالية التي تستضيفها الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة شهر سبتمبر من العام الجاري، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة بتايلاند شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد المجلس كذلك خلال اجتماعه وثيقة سلوكيات وأخلاق المشاركة في البطولات والمناسبات الرياضية وما تضمنته من التزامات وأحكام وأهداف تتضمن تعزيز ثقافة الأخلاق الرياضية والتعاون والتشاركية بين كل ممثلي الوفود والبعثات الرياضية والرسمية، وترسيخ القيم والأخلاق الرياضية، وتهيئة بيئة رياضية داعمة.

فريق عمل

كما اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية تشكيل فريق عمل النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني برئاسة عبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وذلك لمتابعة كل مستجدات المبادرة المجتمعية التي يتم تنظيمها سنوياً استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوم تمارس فيه مختلف الأنشطة الرياضية والبدنية والترويجية لجميع فئات المجتمع.

تأكيد

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي على أهمية الاستعداد للفترة المقبلة الحافلة بالأحداث، لا سيما وأن العام الجاري هو عام الألعاب الأولمبية الذي يضاعف فيه الرياضيون جهودهم للوصول إلى الجاهزية المنشودة؛ مشيراً إلى أن العمل الأولمبي منظومة متكاملة يمثل فيها الرياضي العنصر الأبرز، وعلى ضوء ذلك يتم وضع الأهداف وتحديد الخطط الهادفة إلى تمكينه وصقل قدراته وخبراته والارتقاء بأدائه؛ ليس على صعيد المنافسات فحسب بل من خلال بناء شخصيته بما يسهم في تقديم أجيال واعدة رياضياً ومجتمعياً تنافس في كبرى المحافل بثقة واقتدار.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة خصبة ومثالية للتميز والإبداع بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي حددت مسارات واضحة للارتقاء بمستويات الرياضيين وصقل تجاربهم وتطوير مهاراتهم، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير، معرباً عن ثقته في تقديم نسخة افتتاحية فريدة من نوعها لدورة الألعاب الخليجية للشباب، التي تحظى بمتابعة مباشرة ودعم كبير من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ليس خلال الفترة الحالية فحسب بل منذ إطلاق سموه الفكرة في عام 2016 بتخصيص محفل رياضي للشباب الخليجيين للمرة الأولى؛ بهدف استثمار الطاقات الشابة من أبناء مجلس التعاون وتخصيص المساحة المناسبة لهم لإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم.

من جانبه حض فارس المطوع رؤساء اللجان الدائمة الجدد باللجنة الأولمبية الوطنية على تنسيق الجهود والعمل بوتيرة متسارعة؛ توافقاً مع المستجدات المستمرة التي تشهدها الحركة الأولمبية والسعي نحو تصميم استراتيجيات متطورة وإعداد آليات لحلول مبتكرة، لا سيما وأن اللجان تختص كل واحدة منها بجانب أصيل ومهم في دفع وتطوير مجالات العمل الأولمبي التي تشهد تنامياً كبيراً خلال الفترة الأخيرة على الصعد كافة.

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