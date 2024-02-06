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«دولية الفجيرة» الـ11 للتايكواندو تختتم اليوم

2/6/2024 7:20:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة 11 من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، المصنفة من عيار النجمتين، والتي أقيمت خلال الأيام الأربعة الماضية في مجمع زايد الرياضي بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية واتحاد الإمارات للتايكواندو، وبمشاركة أكثر من 2300 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 40 دولة.

وفي ما يتعلق بمنافسات الرجال تحت وزن تحت 54 كغم استطاع جاكنجير كودباروف من أوزبكستان نيل المركز الأول والتتويج بالذهبية، وكانت الفضية من نصيب مكسيم مانكروف من أوكرانيا، ونال كل من شهزاب خان من باكستان والمعتز بالله عاصم من مصر الميدالية البرونزية.

وسيطر لاعبو إيران على وزن تحت 58 كغم بعد أن حصل مهدي حاج على الذهبية ومواطنه زاندي أبو الفضل على الفضية، ونال علي رضا البرونزية مناصفة مع ريزي من أفغانستان.

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