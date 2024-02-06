حمدان بن مبارك: كأس رئيس الدولة مناسبة اجتماعية وطنية

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن نتائج قرعة كأس رئيس الدولة تُبشر بمنافسات قوية ومثيرة، خاصة أن فرق الأندية تولي هذه البطولة الغالية أولوية في برامجها وتسعى للتتويج بلقبها، لأنها بطولة لا تقف عند حدود الملعب وزمن المباريات بل منافسة تهم المجتمع بأسره.

وثمن معالي رئيس الاتحاد، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، والقيادة الرشيدة للرياضة بكل قطاعاتها، خاصة كرة القدم التي تحظى باهتمام كبير من المجتمع وعشاق الكرة والإعلام.

نتائج

وقال معاليه: ((بعد أن ظهرت نتائج القرعة نأمل أن نرى مستويات فنية عالية تسعد جماهير الكرة الإماراتية، ونحن على ثقة أن مباريات كأس رئيس الدولة ستكون مبهرة بأحداثها وفعاليات جمهورها على المدرجات، وستكون قاعدة انطلاق لمستقبل كروي أكثر تقدماً وتطوراً)).

وأضاف معالي رئيس الاتحاد إن كأس رئيس الدولة أصبحت مناسبة اجتماعية تتجلى فيها الروح الوطنية وتظهر فيها الفعاليات التراثية التي تعبر عن ماضي الإمارات العريق المعزز بقيم الأصالة والتعايش والتسامح.

وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالشكر والتقدير لكل شركاء الاتحاد، مثمناً جهود فريق العمل الذي أخرج القرعة بأبهى حلة متمنياً التوفيق للفرق المشاركة في أغلى البطولات.

مواجهات

وجاءت مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الحالي 2023 - 2024 والتي أسفرت عنها القرعة التي أقامها اتحاد كرة القدم، مساء أول من أمس، منطقية ومتوازنة إلى حد بعيد، باستثناء مواجهة العين والوحدة التي تعد نهائياً وصداماً مبكراً بين العنابي والبنفسجي، إذ سيكون ((الكلاسيكو)) اللقاء الأبرز في هذا الدور الذي يقام أيام 16 و17 و18 فبراير الجاري.

وجاءت ردود الأفعال على القرعة متوازنة أيضاً وسط طموح جميع الفرق بالتأهل والعبور إلى الدور ربع النهائي واستكمال مشوار الكأس الأغلى بنجاح.

ووضعت القرعة الشارقة حامل اللقب في مواجهة البطائح، وحتا مع عجمان، وشباب الأهلي مع بني ياس، والنصر مع خورفكان، والوصل مع الإمارات، والجزيرة مع العربي، واتحاد كلباء مع دبا الفجيرة.

بوابة

من جانبه، أكد أحمد الشامسي مدير فريق العين، أن مواجهة الوحدة تعد بداية قوية، ويأمل أن تكون بوابة لإحراز لقب البطولة التي يسعى ((الزعيم)) للتتويج بها، وقال: ((العين جاهز للبطولة ولكل البطولات التي يشارك بها، وبالتأكيد إذا لم تقابل فرقاً قوية في بداية البطولة، سيحدث ذلك في الأدوار التالية، وطموحنا في نادي العين ليس التركيز على بطولة واحدة وإنما المنافسة على جميع البطولات)).

حظوظ

بدوره، أكد خالد الكعبي إداري شباب الأهلي صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه ببني ياس، مشيراً إلى أن بني ياس منافس قوي ولا يستهان به، وقدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم، ولذلك فالمباراة صعبة للغاية وتتطلب تركيزاً كبيراً من أجل الفوز.

وبين أن خوض شباب الأهلي المباراة على ملعبه من شأنه أن يعزز من حظوظه كونها ستلعب أمام جماهيره، مشدداً على أن ((الفرسان)) يدخل كل البطولات من أجل المنافسة ويأمل تخطي عقبة بني ياس والصعود إلى ربع نهائي الكأس.

من جانبه، لا يرى الروماني ميريل رادوي مدرب فريق الجزيرة ((فخر أبوظبي))، أن حظوظ فريقه أكبر في المواجهة رغم الفوارق الكبيرة بين فريقه والنادي العربي، وقال رادوي: أعتقد أن الحظوظ متساوية بين الجميع في بطولة الكأس، نحترم فريق العربي وسنستعد للمباراة بأفضل صورة ممكنة من أجل الفوز.

عودة

كما وصف أحمد مبارك مدير فريق الشارقة القرعة بـ((المتوازنة)) باستثناء المواجهة الأقوى بين العين والوحدة، مؤكداً أن الشارقة يدخل البطولة هذا الموسم بهدف تحقيق اللقب والاحتفاظ به للمرة الثالثة على التوالي، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت عملاً كبيراً خلال فترة التوقف الدولي من أجل العودة بقوة للمنافسات، ومواجهة البطائح في الكأس صعبة، خصوصاً وأن المنافس يقدم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، وتعادلا خلال مواجهة الدوري مما يؤكد أن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين.

أهداف

بدوره، أوضح جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة، أن مواجهة كلباء في دور الـ16 مهمة وقوية، مشيراً إلى أنها تقبل كل الاحتمالات، وقال: نتطلع إلى مواجهة قوية مع نادي اتحاد كلباء وننظر إلى المستوى الجيد الذي يقدمه في الدوري، ونحن أيضاً نقدم مستويات جيدة في دوري الدرجة الأولى وندافع عن حظوظنا في المنافسة على التأهل إلى المحترفين، وفريقنا لا يستهان به وبتضافر جميع الجهود سنتمكن من تحقيق أهدافنا.

وتوقع العبدولي، حدوث مفاجآت في المرحلة المقبلة من البطولة، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت من اتحاد الكرة وجميع اللجان التنظيمية للإعداد والتجهيز لإجراء مراسم القرعة في أجواء متميزة في أبوظبي بحضور كبير من القيادات الرياضية، متمنياً أن تكون المرحلة المقبلة من المنافسة مرضية للجماهير التي تتابع المباريات باهتمام كبير.

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