ميريل رادوي: الجزيرة لا يفكر في الألقاب وهدفه التطور حالياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة أن فريقه لا يفكر في الألقاب والمراكز الأولى أو في ملف التعاقدات الشتوية، وهدفه التطور وتقديم أفضل المستويات في الوقت الحالي، ذاكراً أن الجهاز الفني يضع كامل تركيزه على صناعة فريق قوي يقدم كرة قدم جيدة.
وأضاف: بحكم تجربتي مع الكرة الإماراتية منذ أن كنت لاعباً، لدي ملاحظة وهي أن الفرق التي تنافس على الألقاب بشكل دائم يكون لديها أسلوب لعب محدد لا يتغير أمام المنافسين، لذلك أنا أعمل على أن يكون لدينا هويتنا وشخصيتنا الخاصة والثابتة حتى نحقق أفضل النتائج في المستقبل والتي تقودنا إلى منصات التتويج.
وقال رادوي، عن مواجهة فريقه للعربي في دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة: القرعة نظرياً سهلة ولكن في الواقع ستكون مختلفة، لأن البطولة، مهمة لجميع الفرق التي تسعى للتتويج بالكأس الغالية بما فيها أندية دوري الأولى، موضحاً أن المباراة تحتاج لكثير من العمل والتركيز.
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