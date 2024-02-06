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ميريل رادوي: الجزيرة لا يفكر في الألقاب وهدفه التطور حالياً

2/6/2024 7:20:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة أن فريقه لا يفكر في الألقاب والمراكز الأولى أو في ملف التعاقدات الشتوية، وهدفه التطور وتقديم أفضل المستويات في الوقت الحالي، ذاكراً أن الجهاز الفني يضع كامل تركيزه على صناعة فريق قوي يقدم كرة قدم جيدة.

وأضاف: بحكم تجربتي مع الكرة الإماراتية منذ أن كنت لاعباً، لدي ملاحظة وهي أن الفرق التي تنافس على الألقاب بشكل دائم يكون لديها أسلوب لعب محدد لا يتغير أمام المنافسين، لذلك أنا أعمل على أن يكون لدينا هويتنا وشخصيتنا الخاصة والثابتة حتى نحقق أفضل النتائج في المستقبل والتي تقودنا إلى منصات التتويج.

وقال رادوي، عن مواجهة فريقه للعربي في دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة: القرعة نظرياً سهلة ولكن في الواقع ستكون مختلفة، لأن البطولة، مهمة لجميع الفرق التي تسعى للتتويج بالكأس الغالية بما فيها أندية دوري الأولى، موضحاً أن المباراة تحتاج لكثير من العمل والتركيز.

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