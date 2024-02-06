فرهاد مجيدي: صعود إيران لنهائي كأس آسيا يحرمني من مهدي قائدي

يجد الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني لفريق اتحاد كلباء، نفسه في حيرة بين رغبته في ذهاب منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا الحالية المقامة في قطر، وتتويجه باللقب، وبين رغبته في تحقيق مفاجأة، وقيادة فريقه للفوز على العين في مباراة الفريقين الجمعة المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الأمر الذي يرفع أسهمه كمدرب، لكن ((النمور)) بحاجة إلى خدمات اللاعب مهدي قائدي في لقاء الزعيم، كونه لاعباً مؤثراً، وأحد الأوراق الرابحة عند مواطنه مجيدي، ويبدو أنه لن يكون متاحاً إلا في حال عدم صعود منتخب إيران للنهائي.

ويدرك فرهاد مجيدي، مدرب كلباء، أهمية وجود لاعب تقني وصاحب حلول مثل ((قائدي))، في مباراة صعبة، أمام العين، ويعلم أيضاً تأثير غيابه، لكنه بالمقابل يأمل أن يكون لقب كأس آسيا من نصيب إيران، وأن يسهم ((قائدي)) في تحقيق هذا الإنجاز، فكيف يتابع مدرب كلباء مباراة إيران وقطر، بعين الإيراني الذي يرغب في حصول منتخب بلاده على اللقب الآسيوي ، أم برغبة المدرب الذي يريد قيادة فريقه لتحقيق مفاجأة، بالفوز على العين.

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