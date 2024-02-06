التسديد المباشر يفرض نفسه في 12 جولة بدوري المحترفين

أجرى الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى في اتحاد الكرة، دراسة تحليلية لحراس مرمى أندية دوري أدنوك للمحترفين قبل عودة المسابقة يوم 12 فبراير الجاري، بانطلاقة مباريات الجولة 13 والأخيرة للدور الأول، وأشار خلالها إلى أنه تم تسجيل 298 هدفاً في 84 مباراة أقيمت ضمن 12 جولة للدوري، وبمعدل تهديف 3.55 أهداف في المباراة الواحدة، وتوزعت تلك الأهداف بين 151 هدفاً في الشوط الأول، و147 هدفاً في الشوط الثاني.

وأوضح أن 33 % من تلك الأهداف سجلت من تسديدات مباشرة على المرمى، و12 % من ضربات رأسية، و7 % بالخطأ في مرمى الفريق ((نيران صديقة))، و6 % من مناورة هجومية، و10 % من ركلات جزاء، و23 % من مواجهات مباشرة و9 % من كرات جانبيه، وأحرز 70 هدفاً من داخل منطقة الـ 6 ياردات، و187 هدفاً من داخل منطقة 18 ياردة، و41 هدفاً من خارجة منطقة 18 ياردة، وكان الإمارات الأكثر تلقياً للأهداف بالخطأ من حراس المرمى بتلقيه 8 أهداف، ويليه كل من بني ياس وخورفكان والجزيرة، 6 أهداف، والبطائح والشارقة، 5 أهداف، واتحاد كلباء وعجمان، 4 أهداف، والعين والوحدة والنصر، 3 أهداف، وحتا والوصل هدفين، وشباب الأهلي كان الأقل بتلقي هدف واحد.

شباك نظيفة

بيّن الدكتور زكريا أحمد، أن هناك أندية خرجت بشباكها نظيفة في 30 مواجهة، ويتصدرها النصر الذي حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، وتلاه أندية شباب الأهلي، بني ياس، الوحدة، العين والبطائح، وحافظ كل منها على شباكه نظيفة في 3 مباريات، فيما حافظت على شباكها نظيفة في مباراتين كل من أندية الإمارات، اتحاد كلباء، الشارقة، الوصل والجزيرة، ونجح حتا بالخروج بشباك نظيفة في مباراة واحدة، بينما لم ينجح كل من خورفكان وعجمان في الحفاظ على نظافة شباكهما في أي مباراة.

مشاركة

أوضح مشرف مدربي حراس المرمى في اتحاد الكرة، أن الجزيرة وعجمان، الأكثر استعانة بحراس المرمى في الجولات الماضية من عمر دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجاري، بعدما شارك كل منهما بثلاثة حراس، وتلاهما كل من شباب الأهلي، الإمارات، خورفكان، النصر، البطائح، الوحدة والشارقة، وشارك كل منهما بحارسي مرمى، فيما شارك بحارس واحد طوال مباريات الدوري حتى الآن، كل من بني ياس، حتا، اتحاد كلباء، الوصل والعين.

والحراس الذين شاركوا في الدفاع عن مرمى أنديتهم في الدوري حتى الآن، هم علي خصيف، راكان المنهالي وعبد الرحمن العامري (الجزيرة)، علي الحمادي، يوسف أحمد ومحمد يوسف (عجمان)، عبد الله التميمي وأحمد شامبيه (النصر)، محمد الشامسي وراشد علي (الوحدة)، ماجد ناصر وحسن حمزة (شباب الأهلي)، سهيل عبدالله وإبراهيم الكعبي (الإمارات)، إبراهيم عيسى وزايد أحمد (البطائح)، أحمد حمدان وأحمد محمود (خورفكان)، درويش محمد وعادل الحوسني (الشارقة)، فهد الظنحاني (بني ياس)، خالد السناني (الوصل)، سالم خيري (حتا)، عيسى أحمد (اتحاد كلباء)، وخالد عيسى (العين).

أوضح الدكتور زكريا أحمد، خلال الدراسة أيضاً، أن هناك 520 تصدياً قام به 24 حارس مرمى، ويتصدر قائمة الأعلى تصدياً، فهد الظنحاني حارس بني ياس ونجح في 59 تصدياً في 1080 دقيقة مشاركة موزعة على 12 مباراة، ويليه سهيل عبدالله حارس الإمارات، وإبراهيم عيسى حارس البطائح، وكل منهما نجح في 48 تصدياً، وشارك سهيل في 900 دقيقة موزعة على 10 مباريات، وإبراهيم في 990 دقيقة موزعة على 11 مباراة، ثم سالم خيري حارس حتا ونجح في 44 تصدياً في 1080 دقيقة مشاركة موزعة على 12 مباراة، فيما كان عبدالله التميمي حارس النصر، الأقل بتصدٍ وحيد في مباراة واحدة لعبها مع فريقه في الموسم الجاري.

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