لا بيان ولا توضيح!

ونحن إذ نكتب عن هذا العرس الكروي القاري الكبير لابد من الإشارة إلى ما قامت به دولة قطر الشقيقة، إذ أبدعت في تقديم صورة مشرفة ونموذجية للرياضة في المنطقة، وهي تستضيف هذا المحفل للمرة الثالثة في تاريخ البطولة الآسيوية.

استمتعنا بأيام جميلة مضت بسرعة، قدمت خلالها المنتخبات مستويات فنية راقية، واستعرضت فنونها وإمكاناتها وقدراتها، فأبدعت وأمتعت، ورغم أن منتخبنا خسر وخرج من دور الـ 16، إلا أننا لم نسمع أو نقرأ عن اجتماع لتقييم المشاركة الآسيوية فلا بيان ولا توضيح ولا هم يحزنون!

لم تكن كأس آسيا مجرد بطولة كروية فحسب، بل تظاهرة ثقافية اجتماعية فنية إنسانية اقتصادية شهدتها الأماكن الترويحية التي خصصتها اللجنة المنظمة للجماهير كسوق واقف، حيث تلتقي الجماهير وتعبر عن نفسها، فالتهنئة للأشقاء بهذا الإنجاز الكبير ونبارك لهم، مع الأمنيات أن تستمر قطر في تحقيق الإنجاز الكروي اليوم أمام إيران، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة وأبدعت في تقديم صورة مثالية، لتؤكد قطر على قدرتها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، حيث تتطلع الآن لطرق باب استضافة الأولمبياد، فهنيئاً يا أبناء دول الخليج وحق لكم أن تفتخروا بهذا التطور المدهش في المجالات كافة.

ومن المكاسب الكبيرة التي خرجنا بها هي تعريف نجوم ورموز وجماهير كرة القدم الذين توافدوا من مختلف بقاع العالم على عاداتنا وسلوكنا وثقافتنا وإرثنا وتقاليدنا.

لا ننسى أن نجدد التحية والشكر للجنة المنظمة العليا لكأس آسيا، فقد كانت عند حسن الظن، حيث تتفقد الضيوف والشخصيات بشكل يومي، وعملها المتميز رفع سقف الطموح لدى الشارع العربي.

ما قدمته هذه البطولة فنياً إشارة واضحة تؤكد على أن البطولات المقبلة ستشهد تغييراً كبيراً في لعبة كرة القدم، ويجب أن نستفيد من الدروس والعبر التي حفل بها العرس الآسيوي، والله من وراء القصد.