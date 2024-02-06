قبل أيام، كان ((زوكربيرغ)) مؤسس ((فيسبوك)) والمنصات الأخرى التي تتبع ((ميتا))، في ضيافة الكونغرس الأمريكي، وقدم اعتذاراً لكل من أضرت بهم ابتكارات تلك المنصات، وتبين أن هذا الاعتذار هو أقصى ما يمكن أن يقدمه كل أصحاب المنصات، الذين رافقوه في ما يسمى بالاستجواب!

مثل ((زوكربيرغ)) كثيرون، تُركوا لمدة تقارب 20 سنة، يجمعون خلالها المليارات، دون التفات إلى قيمة ما يقدمون، ودون رقابة تتحقق من مدى إضرار ما يقدمون لمجتمعهم، حتى أصبحت خمس شركات تسيطر على تحركات البشر، وتحسب عليهم خطواتهم، وتوجههم إلى حيث تريد هي، وليس حيث يريدون هم، وحتى لا يتركوا فئة عمرية أو عرقية بعيدة عن أجهزتهم، قدموا لكل الفئات ما يربطهم بالمحتوى الموجه والمدروس، وكان قد سبق لأصحاب تلك المنصات، ولصناع أجهزة الهواتف المحمولة، وأولهم صاحب ((ميتا))، أن اعترفوا ببيع معلومات المشتركين في أنظمتهم، وفرضت عليهم غرامات، دفعوها دون تردد، فالمشرعون لم يطلبوا منهم عدم تكرار ذلك، ولم يصدروا لوائح تجرّم أفعالهم، وهنا بالتحديد، يجب أن نتوقف في مسألة الذكاء الاصطناعي، فأوروبا قررت أن تصدر تشريعاً، ولكن الولايات المتحدة الجالسة على عرش التكنولوجيا المتقدمة، لم تقنن المسألة، ولا نظن أنها ستفعل ذلك قريباً، فهي تنظر إلى الإيرادات التي يمكن أن تتحقق فقط، ولا مكان للحذر والحيطة من تداعيات هذا الذكاء ومخاطره، ومثلها تقف الدول المستهلكة، وكأن الأمر لا يعنيها، فهي تتقبل كل جديد، وتفرح به، وتتمتع بمحتواه، وتحاول أن تقلد الآخرين بامتلاك الجديد، أما الأخطار والتبعات، فهي مشاكل المنتجين في رأيها!

التشريع الواضح لا بد منه في مواجهة الذكاء الاصطناعي، يحدد طاقة الأجهزة المستخدمة، أو التطبيقات وإمكاناتها لكل عمل أو فئة، وحدود تطور تلك التطبيقات، مع وضع الجزاءات الواجب اتخاذها ضد المخالفين، فهذا الذكاء المطور لنفسه وقدراته غير المحدودة، إذا انتشر دون قيود، لن يتمكن أحد من السيطرة عليه، ومن يتاجرون به، لا يهمهم الإضرار بالبشر، ما داموا يربحون.