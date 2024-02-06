فلسفة البسطاء

نعلم جميعاً أن ما يسمى بالأقوال المأثورة التي تتوارثها المجتمعات وترددها في لحظات معينة جيلاً بعد جيل، أو تلك الجمل التي يطلقها البعض ممن يتمتعون بتجارب حياتية عميقة وحكمة ووعي كبيرين، والعبارات التي جاءتنا عبر كتب التاريخ والتراث والأدب وقصائد الشعراء، إما على شكل نصائح أو مواعظ تقال لرفع معنويات شخص ما، أو تثبيته في لحظة ضعف، أو تذكيره في لحظات يفقد فيها إيمانه بالناس وثقته بالصداقة والخير.. الخ.

إن هذه الأقوال لم تصلنا من مصدر واحد، ولم تقتصر على كبار العلماء والشعراء والفلاسفة، فقد تقولها جدتي البسيطة، أو جارتنا التي لم تذهب للمدرسة يوماً، وقد تأتي على لسان ممثل، أو ممثلة تقوم بدور في فيلم أو مسلسل، إن عمق هذه العبارات التي تدل على كتّاب سيناريو عظام ترقى لأن تكون أقوالاً مأثورة فعلاً !

شاهدت منذ أيام، فيلماً قديماً يعتبر واحداً من أجمل ما قدمه الراحلان أحمد زكي وسناء جميل، وهو فيلم (اضحك الصورة تطلع حلوة)، وعنوان الفيلم هو العبارة التي كان يكررها المصور (سيد) لمن يلتقط لهم صوراً، وفي أحد المشاهد التي جمعته (أحمد زكي) بوالدته في الفيلم (سناء جميل)، قالت له: (مافيش حد مشغول يعمل مشاكل يا سيد.. المشاكل كلها تيجي من الناس الفاضية اللي ما عندها حاجة شغلاها..)، وبالفعل، فلا أحد ينشغل بتدبير المشكلات والتخطيط لإيذاء الآخرين والتفرغ للتجسس على حياتهم، إلا إذا كان فارغاً وخالياً: خالياً من العقل والأخلاق، وبالتأكيد من العمل! لأن (الفاضي يعمل قاضي)، على حد تعبير الإخوة المصريين! وما أكثر الفارغين المنشغلين عن أمورهم بتتبع أحوال الناس والتلصص عليهم!

وهي العبارة نفسها التي وردت على لسان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي قام بدور الحاج إبراهيم سردينة في المسلسل الشهير (لن أعيش في جلباب أبي)، عندما قال: ((إوعى تخاف من حد شاطر؛ مافيش شاطر مؤذي، متخافش إلاّ من الفاشلين، ثقة الشاطر في نفسه تخليه ميفكرش في الأذى أبداً)).

فلا أحد يمكنه أن يؤذي غيره ويتآمر عليهم من وراء ظهورهم سوى الشخص الفاشل، أما الناجح فمنشغل عنك بما هو أهم !