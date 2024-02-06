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كن مشرقاً.. لا تذبل

2/6/2024 7:20:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في يوم من الأيام لم تكن تعرف معنى الصداقة الحقيقية إلا معها، فلم تكن علاقة الصداقة تلك عابرة بل هي أخوة رائعة لم ولن تتكرر في زمانها، لأنها ليست أخت بالدم ولكنها حتماً أخت بالقلب والروح، تدرج علاقتهما الاستثنائية من ندرتها وعظمتها وجمالها في المجلدات النادرة.

وتمر الأيام وتدور آلة الزمن وتمضي بعدها السنوات متسارعة وما زالت متمسكة بهذه العلاقة رغم كل الظروف والضغوط ورغم إصابتها بالمرض الذي زاد من تدهور حالتها الصحية والنفسية. ولكن طبيعة الحياة مبنية على تبدل الفصول وتبدل الظروف والأحداث وأيضاً النفوس فمن كان جزءاً لا يتجزأ من حياتها أصبح اليوم للأسف الجزء المفقود في لوحة حياتها.

كيف بإمكاننا أن نملأ الجزء المفقود، ونحافظ على صداقاتنا ونجعلها مستمرة؟

أولاً، قد تحدث معركة كبيرة بينك وبين صديقك ولكن هذا لا يعني نهاية الصداقة، فالعلاقة القوية تجعلك أكثر تسامحاً وتقبلاً لأعذارهم. وثانياً، اتخذ زمام المبادرة لتعزيز الصداقة والمحافظة على توازنها، فإذا كنا دائماً بانتظار الآخر فستنتظر طويلاً. وأما ثالثاً فعبر عن مشاعرك فمن المهم والجيد أن يشعر صديقك بأنه مهم بالنسبة لك، وأنك تهتم بجميع الأوقات التي تقضيها معه.

ورابعاً تقبل صديقك كما هو رغم اختلاف الخيارات والآراء، فالصداقات تبنى أيضاً على الاختلاف، وخامساً كن عقلانياً في توقعاتك، لا تنتظر الكثير منهم وامنحهم الفرص ليبقوا معك ويساندوك في أصعب وأشد الظروف لأن توقع ردود فعل مثالية، يعزز لديك الشعور بعدم الرضا.

وختاماً، كن مشرقاً ولا تذبل بسبب علاقاتك التي استنزفت لفترة طويلة الكثير من طاقتك، فأنت الذي اعتاد الجميع على رؤيتك في قمة نجاحك وتألقك رغم كل الظروف، كن طاقة إيجابية وشعلة أمل وسنداً لمن لا سند له، احرص على أن تكون فأل خير، وستكون روحك مشعة ومطمئنة وراضية.

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