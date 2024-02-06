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المصطلحات السياسية تقيد حرية العقل

2/6/2024 7:20:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan) يعدّ كتاب ((المشهد السياسي لغرب فرنسا في ظل الجمهورية الثالثة)) لأندريه سيغفريد 1959-1875، الأول في العالم في مجاله. بشر بولادة مبحث ((علم الاجتماع الانتخابي)) غير المسبوق. الذي ازدهر لاحقاً مع انتشار استطلاعات الرأي. إن فرادة الفكرة في المبحث المذكور ملخصها التالي: ((إن شمال المنطقة الفرنسية ((فاندي)) تربتها جرانيتية، اقترعت لليمين. أما جنوبها ذات التربة الكلسية، فاقترعت لليسار)). سيغفريد جمع بذلك الجيولوجيا إلى الإيديولوجيا، لا للفت الأنظار، بل لتوليد معطى علمي، أثره كبير في تكوين شخصية الفرد وقناعاته. إن قراءة سريعة تبين أن اليمين بدا كالجرانيت صلباً متعنتاً، بينما اليسار بدا كالكلس رخواً قابلاً للتبعثر. والمصطلحات السياسية، على اختلاف دلالاتها، منشأُها في الأصل أجنبي غربي، لا عهد للعرب بها على مدى تاريخهم القديم، وليس المعاصر؛ الذي تراءت ملامحه في نهاية الحرب العالمية الثانية. من تلك المصطلحات الوافدة، التي انشغلت الشعوب العربية بها طويلاً، مصطلحا ((اليسار واليمين))؛ إذ يسمّى المنتمي للأول يسارياً والمنتمي للثاني يمينياً. وإن لم يشأ شخص سويّ الطويّة، الانتماء لأي من الطرفين، أطلقوا عليه صفة مستقل. لكن في الحقيقة أن ثلاثتهم يشربون من قربة واحدة. وعبر التاريخ العربي الحديث، لم يمرّخ مصطلح بالتراب تحت أقدام الغاضبين من الناس مثلما تمرّخت تلكم المصطلحات الثلاثة ((اليسار، اليمين، المستقل)). بعدما تنبّهت أغلب الشعوب العربية إلى أنها خدعت، واشترت الأوهام، وتعلقت بأحلام سرابية أدامت عليها لهاثها؛ فأهدرت ردحاً طويلاً من أعمارها تنتظر معجزات اليسار، وكرامات اليمين، ونخوة المستقل. لكن لم يصلها شيء منها، لتخرج مكسورة القلب بنتيجة واحدة: إحباط مقيم، وشللٌ في طاقاتها مستمر. وقروح كهذه لم تقتصر على شعوبنا العربية فقط، بل مست أقواماً قبلنا في المقلب الأجنبي، قروح مثلها؛ فيكتب ونستون تشرشل في ((العاصفة الوشيكة)): ظلت الجماهير غارقة في الجهل. أما قادتها الذين لا يهمهم إلا كسب الأصوات، فلم يبذلوا جهداً لتخليصهم من الأوهام.

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