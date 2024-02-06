«دافوس» قمة القمم والقرارات

كان يغلب على القمم الكبرى الطابع السياسي في العصر الحديث، حتى جاء البروفيسور في جامعة جنيف عام 1971 بمشروع إطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس).

فأحدثت فكرة الألماني الأصل ((كلاوس شواب)) نقلة نوعية وزخماً في نوعية القرارات والأفكار التي يمكن أن يناقشها قادة العالم في شتى القطاعات المالية والتجارية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

صار حضور هذا المؤتمر هو ((البرستيج)) بعينه، حيث يطلق على من لديه الاستعداد لدفع تكلفة عضوية تبلغ 600 ألف دولار أمريكي بأنه ((رجل دافوس)) أو((DAVOS' Man)) وقد فعل ذلك كثيرون.

فهم سيجالسون زعماء العالم، وكبار الرؤساء التنفيذيين، والمفكرين، والأكاديميين، وقادة الرأي. وهذا لا يعني أن ثراء المجتمعين مرتبط بمن دفع للحضور، بل توجه دعوات مجانية إلى أشخاص يشكلون قيمة مضافة أو يمكنهم تسليط الضوء على قضايا المنتدى لزيادة الزخم العالمي لتصل ارتداداته إلى متخذي القرارات في شتى أرجاء المعمورة.

وقد حضر القمة شخصيات مثل الرؤساء الأمريكيين وملك بريطانيا ورئيس فرنسا وزعماء عرب وآسيويين وأوروبيين وغيرهم ممن تعج بهم القاعات. هي باختصار ((حيرة)) إعلامية لأن رجل الإعلام سيجد صعوبة بالغة في من يستطيع أن يلتقي به، ولذلك مسألة اللقاءات تتطلب مواعيد مسبقة وصارمة أو ذكاء إعلامي يقتنص ((مانشيت)) أو سبق صحافي.

ويسهم ((دافوس)) في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية العالمية، فليست الدولة وحدها من يمكنها التأثير، بل حتى المليارات التي تجنيها الشركات، والتي تناهز ميزانيات دول بأكملها يمكن أن تصنع الفرق. ولذلك يحضر المنتدى شخصيات لامعة مثل رئيس ((كوكاكولا))، ورئيس شركة ((أوبر))، و((مايكروسوفت))، وغيرهم ممن يصعب حصرهم.

ونجح ((دافوس)) في إذاعة صيت ((الاستدامة)) ومكافحة التغير المناخي، فقد كان منبراً لطرح مبادرات الاستدامة البيئية ومكافحة التغيير المناخي مما رفع مقدار الوعي لدى الشعوب بعد تناقل وسائل الإعلام لمخرجات جلساته. وقد نجح عبر مبادراته عام 2000 في إيجاد تحالف عالمي للقاحات والتحصين يستفيد منه ملايين الأطفال حول العالم.

مشكلة السياسيين عندما يلتأمون في قمم، فإن شؤون السياسة تطغى على أجواء اللقاءات، ولكن عندما تكون القمة أصلاً ميداناً لمناقشة تشعبات كل ما له علاقة باقتصاديات الشعوب وآمالها وطموحاتها فإنها فرصة سانحة لدفع الجهود نحو تحقيق تطلعات الناس.

وقد درسنا في الجامعة أن الاقتصاد والسياسة صنوان، فهما بالفعل يكملان بعضهما البعض. ويؤثر كل منهما على الآخر سلباً وإيجاباً. ولذلك نجح المنتدى في تحسين علاقات دولية عديدة، منها عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا واليونان عام 1988م فقد كانا على حافة المواجهة المسلحة.

كما أن المشاريع العملاقة الطموحة حول العالم تحتاج بطبيعة الحال إلى تحالف من بلدان أخرى، وكذلك الحال إلى تحالف القطاعين الخاص والعام، لتستفيد الشعوب من فكرة التكامل بينهما في مشاريع تعود بالنفع على الطرفين.

ولأن التكنولوجيا في عصرنا صارت في وتيرة سريعة ومذهلة، فلا بد من وجود منتدى جاد يلقى احتراماً دولياً لمناقشة قضايانا.

منها مثلاً قضية الساعة، وهي ماذا سيصنع بنا الذكاء الاصطناعي، وكيف نمتطى صهوة جواده لخير البشرية، وهل من قوانين يمكن أن نتشارك بها لحماية أفرادنا ومؤسساتنا من مغبة الانفلات التقني.

فقد برزت مخاوف جسدتها أفلام هوليوود من خطورة أن يتطور الذكاء الاصطناعي ليوجه أسلحة في أرض المعركة إلى أهداف خطيرة أو غير مقصودة لتجمعات بشرية أو مواقع حساسة. هنا ستقع الكارثة. من هنا تأتي أهمية دافوس في خلق نقاش منهجي، ومبادرات مدعومة بتقنيات أو تشريعات حصيفة.

ويعد ((دافوس)) مثل غيره من اللقاءات والمنتديات في مواجهة انتقادات، منها ذكوريته، فما زال حضور المرأة خجولاً، إذ لا يتجاوز 22 في المئة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمستوى التعليم والتمثيل القيادي الذي وصلت إليه حول العالم، فالذكور أوفر حظاً في التواجد.

كما أنه يغلب عليه الطابع ((غير الشبابي))، حيث يصل متوسط أعمار الحضور إلى 54 عاماً للرجال و49 عاماً للسيدات. وهذا ما دفع مؤسس دافوس لإطلاق ((المنتدى العالمي للقادة الشباب)) عام 2004. ويصف آخرون المنتدى بأنه نخبوي. وهي كلها أمور يمكن التغلب عليها.

كلنا نسميه ((دافوس)) لكن في الواقع هو منتدى اقتصادي عالمي يعقد في المنتجع الجبلي السويسري دافوس ومنها اشتهرت التسمية. وأياً كان اسمه ستبقى المحاولة البشرية الأبرز حتى الآن لإحداث تغيير ملموس في الاقتصاد، وتحقيق شيء من آمال الشعوب وتطلعاتها. وإن كان من حسنة له، فقد كان ملهماً لقمم عديدة والتي صرنا نجني ثمارها حول العالم.