Wednesday, 07 February 2024 04:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«سناب تشات» تستغني عن 500 موظف يمثلون 10 % من العاملين

2/6/2024 7:20:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يُتوقع أن تستغني شبكة التواصل الاجتماعي ((سناب تشات)) مجدداً عن خدمات المئات من موظفيها، على غرار ما فعلت شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا تخفض راهناً عدد العاملين فيها. وأعلنت شركة ((سناب)) التي تملك التطبيق أنها ستصرف 10 في المئة من موظفيها، أي نحو 500، بعدما سبق أن استغنت عن 20 في المئة من موظفيها خلال صيف عام 2022 (أكثر من 1200).

وقال ناطق باسم ((سناب)) إن الشركة تعيد تنظيم فريقها ((لتقليص مستويات الإدارة الوسطى في الهرمية، وتعزيز التعاون)). وأضافت الشركة ((نحن ملتزمون بدعم أعضاء فريقنا الذين يغادرون الشركة وممتنون جداً لهم على عملهم الجاد ومساهماتهم الكثيرة في سناب)).

وكان عدد موظفي الشركة أكثر بقليل من 5300 في مطلع نوفمبر. وأعلن المؤسس المشارك لشبكة ((سناب تشات)) عام 2011 إيفان شبيغل في الربيع الفائت أن عدد مستخدميها شهرياً وصل إلى 750 مليوناً، موضحاً أن ((أعمار الغالبية العظمى منهم تراوح بين 13 و34 عاماً في أكثر من 20 دولة)).

ولكن على عكس شركة ((ميتا)) التي تضم ((فيسبوك)) و((إنستغرام)) و((واتساب))، لم تتمكن ((سناب)) يوماً من تحقيق ما يكفي من عائدات الإعلانات لتحقيق ربح سنوي.

وفي عام 2022، تضاعف صافي خسائرها ثلاث مرات ليصل إلى 1.43 مليار دولار. ومن المنتظر أن تعلن المجموعة نتائجها الربعية والسنوية.

MENAFN06022024000110011019ID1107819279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث