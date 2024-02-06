«سناب تشات» تستغني عن 500 موظف يمثلون 10 % من العاملين

يُتوقع أن تستغني شبكة التواصل الاجتماعي ((سناب تشات)) مجدداً عن خدمات المئات من موظفيها، على غرار ما فعلت شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا تخفض راهناً عدد العاملين فيها. وأعلنت شركة ((سناب)) التي تملك التطبيق أنها ستصرف 10 في المئة من موظفيها، أي نحو 500، بعدما سبق أن استغنت عن 20 في المئة من موظفيها خلال صيف عام 2022 (أكثر من 1200).

وقال ناطق باسم ((سناب)) إن الشركة تعيد تنظيم فريقها ((لتقليص مستويات الإدارة الوسطى في الهرمية، وتعزيز التعاون)). وأضافت الشركة ((نحن ملتزمون بدعم أعضاء فريقنا الذين يغادرون الشركة وممتنون جداً لهم على عملهم الجاد ومساهماتهم الكثيرة في سناب)).

وكان عدد موظفي الشركة أكثر بقليل من 5300 في مطلع نوفمبر. وأعلن المؤسس المشارك لشبكة ((سناب تشات)) عام 2011 إيفان شبيغل في الربيع الفائت أن عدد مستخدميها شهرياً وصل إلى 750 مليوناً، موضحاً أن ((أعمار الغالبية العظمى منهم تراوح بين 13 و34 عاماً في أكثر من 20 دولة)).

ولكن على عكس شركة ((ميتا)) التي تضم ((فيسبوك)) و((إنستغرام)) و((واتساب))، لم تتمكن ((سناب)) يوماً من تحقيق ما يكفي من عائدات الإعلانات لتحقيق ربح سنوي.

وفي عام 2022، تضاعف صافي خسائرها ثلاث مرات ليصل إلى 1.43 مليار دولار. ومن المنتظر أن تعلن المجموعة نتائجها الربعية والسنوية.