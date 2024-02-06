منذ محاولة إنقاذها.. اختفت هند ومسعفوها

قد تكون الطفلة هند رجب، البالغة ستة أعوام، نجت من نيران دبابة إسرائيلية استهدفت السيارة التي كانت تقلّها مع أفراد أسرتها في مدينة غزة في 29 يناير، غير أن أخبارها وفريق الهلال الأحمر الذي توجه لنجدتها، انقطعت منذ ذلك اليوم.

يقول جدّ الطفلة، بهاء حمادة (58 عاماً) ((أثناء توجه الإسعاف (نحو السيارة)، كانت والدة هند تتكلم معها (عبر الهاتف). سمعت بعدها والدتها صوت باب السيارة يفتح، ثم فُقد الاتصال)). ويضيف ((لا نعرف ماذا حدث معها أو مع طاقم الإسعاف. هل فرغت بطارية الهاتف، أم تم قطع الاتصال، أو تم قصفهم؟ لا نعلم)).

ويتابع عاجزاً عن حبس دموعه ((هند قالت لي إنها خائفة وجائعة، وتطلب أن ننقذها، لأن الدبابات تقترب)).

في 29 يناير، كانت هند مع بشّار، شقيق جدّها، وزوجته وأطفالهما في السيارة، أثناء محاولتهم التوجه إلى مكان آمن))، في حيّ تل الهوى غربي مدينة غزة.

ويروي حمادة أن شقيقه ((تفاجأ بوجود دبابات إسرائيلية أمامهم، بعد قطعهم مسافة قصيرة، وأطلقت الدبابات النار عليهم مباشرة)). ويضيف ((اتصلت بشقيقي، فردّت ابنته ليان، التي أخبرتني أن والدَيها وأشقاءها الثلاثة استشهدوا، وأنها وهند على قيد الحياة)).

وحين اتصل مسعفون من الهلال الأحمر بليان البالغة 15 عاماً، انقطع الاتصال معها، لكنهم سمعوا أصوات زخات من الرصاص. وقال الهلال الأحمر ((بعد التنسيق وإعطائنا الضوء الأخضر، توجهت سيارة الإسعاف إلى المكان. وصل الطاقم، وأكد لنا أنه يرى السيارة التي توجد فيها الطفلة. في تلك اللحظة، انقطع الاتصال مع الطاقم ومع هند)).

جسد بلا روح

ويقول حمادة، النازح إلى مدينة رفح في جنوبي القطاع، ((تواصلنا مع جميع الجهات، لكن لم نحصل على أي معلومات. نريد فقط أن نعلم مصيرها)).

ويقول الهلال الأحمر الفلسطيني ((لا يزال مصير زميلينا يوسف زينو وأحمد المدهون من فريق إسعاف الهلال الأحمر، اللذين خرجا لإنقاذ الطفلة هند... مجهولاً منذ 7 أيام)).

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