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نازحو غزة.. ما بين موت وموتى

2/6/2024 7:20:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد أن نزحوا مراراً وتكراراً بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، نصب محمود عامر وعائلته خيمتهم بالقرب من شواهد القبور في مقبرة في رفح، وهي آخر مكان آمن نسبياً في القطاع الذي دكه القصف.

عائلة عامر من بين عشرات آخرين يخيمون في المقبرة، التي تطل على البحر المتوسط، اعتقاداً منهم بأن وجودهم هناك سيجعلهم أقل عرضة لخطر النيران الإسرائيلية.

يقول عامر، وهو نازح من مخيم الشاطئ للاجئين شمال غزة مع 11 فرداً من أفراد أسرته بينهم أبناء وأحفاد، إن ((الشعب انجبر (اضطر) إنه يجي على المنطقة هذه. المقبرة عند الأموات أهون ما الواحد يكون في مناطق سكنية وجنب الحيطان تتهدم عليهم البيوت. كله نتيجة خوف ورعب هو اللي خلانا نيجي نقعد عند الأموات)).

يضيف ((يومياً تجي الأموات هنا ونصلي عليهم ونكون موجودين معاهم ونترحم عليهم. صارت حياتنا كلها موت في موت، حتى الواحد يكون ماشي في الطريق ورايح مشوار ويلاقي الموت أمام عينيه في كل ثانية)).

ويؤكد عامر أن نقص الغذاء والماء والخوف المستمر من الهجوم العسكري يعد أمراً مروعاً.

ويقول ((الوضع مشؤوم جداً واحنا بنعيش في عذاب وآلام والأموات قاعدين واحنا جنب الأموات. الأموات قاعدين ومرتاحين واحنا اللي عايشين بنتألم ونتعذب وفي ظروف قاسية جداً ومفيش لا ميّه ولا مساعدات للبني آدمين. الوضع كتير سيئ للغاية)).

ومضى يقول ((أنا أحسد الأموات على حياتهم على العيشة اللي هما عايشينها.. هم أموات لكن عند الله أحياء يرزقون. أنا باحسدهم لأنهم أحسن منا الآن. كل دقيقة بتمر علينا في رعب وآلام وعذاب)).

وكان الأطفال يركضون في مجموعات صغيرة بين صفوف القبور. وجلست فتاة صغيرة القرفصاء على أحد القبور لتقطف زهوراً صغيرة وتضعها بعناية في علبة فارغة.

وقال عامر ((أنا باشوف أطفالنا بيلعبوا حوالين القبور وعلى القبور... يعني موتوا المشاعر حتى مشاعر الأطفال كمان بدأت تموت، فما بالك بمشاعر الكبار والمسنين والشباب والعالم كله)).

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