«الطاقة الذرية» تحذر من سلامة محطة «زابوريجيا» النووية

حذر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من سلامة وأمن محطة ((زابوريجيا)) النووية، ودق ناقوس الخطر بشأن التخفيض الكبير لأعداد الموظفين في المحطة.

وقال غروسي، الذي وصل العاصمة الأوكرانية، كييف، أمس، للقاء قادة وزارة الطاقة، وهيئة التفتيش التنظيمية النووية، وشركة ((إنرجواتوم)) الحكومية الأوكرانية للطاقة النووية، إن ((الوضع الأمني بمحطة ((زابوريجيا)) لا يزال هشاً، وسط التقليص المثير للقلق لعدد الموظفين.

وصرح غروسي لـ((أسوشيتد برس))، أن زيارته تهدف إلى تقييم تأثير التقليص الأخير لعدد موظفي ((زابوريجيا))، وقال: ((كانت هذه المنشأة الضخمة تضم حوالي 12 ألف موظف.. الآن، تم تخفيض العدد إلى ما بين ألفين و3 آلاف، وهو انخفاض حاد للغاية في عدد العاملين)).

وأضاف: ((بالنسبة للعامل البشري، لتشغيل المنشآت الكبيرة، والمتطورة للغاية، تحتاج إلى عدد معين من الأشخاص، الذين يؤدون وظائف محددة مختلفة)).

وتابع: ((حتى الآن، الوضع مستقر، لكنه استقرار حساس للغاية. لهذا السبب، أحتاج إلى أن أرى بنفسي ما هو الوضع، وما هي الآفاق فيما يتعلق بالتوظيف، على الأمدين المتوسط والبعيد أيضاً)).

وعقد غروسي العزم لفحص استقرار عملية التبريد في المنشأة النووية، في أعقاب انهيار سد ((كاخوفكا))، خلال الصيف، ووجود ألغام داخل المحطة وحولها.

وأكد غروسي أن فريقه لاحظ وجود ألغام مضادة للأفراد في بعض مناطق المحطة النووية، وهو مدعاة أخرى للقلق الذي يحتاج إلى أن يقف عليه بأم عينيه، على حد قوله.

لكنه أوضح أن الألغام زرعت على ما يبدو بين السياجين المحيطين بـ((زابوريجيا)). وأردف قائلاً: ((نقول إنه من غير المستحسن استخدام الألغام في محطة للطاقة النووية. لكن ما نراه هو أن وضع، ونوع الألغام، لن يشكل خطراً مباشراً على المنشأة)).

وشدد غروسي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاضرة في كل موقع، و((تبقى ثابتة في دعم سلامة وأمن المنشآت)) النووية.

وأكد غروسي، بأن لديه العديد من الأسئلة للفريق الروسي الذي يشرف على محطة ((زابوريجيا)) للطاقة النووية في أوكرانيا قبل زيارة المنشأة.

وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي في كييف: ((من الناحية الفنية، لدينا العديد من الأسئلة ونحاول معالجتها واحدة تلو الأخرى مع الإدارة)).

وأضاف، إن خبراء الوكالة لم يتمكنوا من فحص كل جزء من محطة ((زابوريجيا)) النووية. وإنه في بعض الأحيان ((لم نمنح حق الوصول الذي كنا نطلبه لمناطق معينة من المنشأة)). وتابع: ((سمح لنا بالوصول الجزئي، لكن لا تزال هناك بعض أجزاء المصنع لم نتمكن من زيارتها)).

وكتب غروسي على منصة ((إكس)): ((قبل زيارتي إلى محطة ((زابوريجيا)) للطاقة النووية، يسعدني لقاء وزير الطاقة جالوشينكو، ورئيس هيئة التفتيش التنظيمية النووية الحكومية في أوكرانيا، أوليه كوريكوف، ورئيس شركة ((إنرجواتوم))، بترو كوتين، وتبادل الآراء حول محطات الطاقة النووية في أوكرانيا))، بحسب ما أوردت وكالة أنباء ((يوكرنفورم)) الأوكرانية.

ومن المقرر أن يلتقي غروسي مسؤولين أوكرانيين قبل التوجه إلى المنشأة، كجزء من التناوب الجديد لخبراء الوكالة، وقبل أن يتوجه بعد ذلك إلى موسكو، لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك، ومناقشة قضايا سلامة محطات الطاقة النووية.

مع ذلك، أشاد غروسي ((بالزيادة التدريجية في الطريقة التي يتبع بها الجانبان (الروسي والأوكراني) ما تقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية)).

جدير بالذكر أن محطة ((زابوريجيا)) للطاقة النووية، تعد واحدة من أكبر 10 منشآت للطاقة الذرية في العالم، بيد أنه تم إغلاق مفاعلاتها الستة، إبان الحرب الروسية الأوكرانية، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لمحطة بهذا الحجم.

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