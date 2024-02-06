اعتقال ضباط في الجيش السوداني بتهمة «الانقلاب»

أفاد تقرير إخباري بأن استخبارات الجيش السوداني في منطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان بالعاصمة الخرطوم، اعتقلت عدداً من الضباط الفاعلين في قيادة متحركات أم درمان، بتهمة الإعداد لـ((انقلاب))، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت صحيفة ((السوداني))، نقلاً عن مصادر، لم يتم الكشف عنها، أمس، إن ((حملة الاعتقالات استهدفت ضباطاً نشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة)).

وأفاد مصدر مطلع: ((الضباط المعتقلون الذين تم وضعهم بالإيقاف الشديد، هم قائد المتحرك الاحتياطي في معسكر ((سركاب))، ومدير الإدارة الفنية بالدفاع الجوي، ومسؤول عن الرادارات وأجهزة التشويش المضاد للمسيّرات، ومسؤول عمليات الدعم والإسناد الاستراتيجي لمواقع المدرعات والشجرة)). وأضاف المصدر أن ((الاستعدادات جارية لاعتقال عميد ركن قائد أحد المتحركات في مدينة أم درمان، جميعهم معتقلون تحت ستار الإعداد لانقلاب)).

وصرح مصدر عسكري من قاعدة ((وادي سيدنا))، للصحيفة، بأن اعتقالات الضباط تزامنت مع زيارة عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش، الفريق إبراهيم جابر، لمنطقة ((وادي سيدنا)) العسكرية.

وتابع أن ((الضباط الذين تم اعتقالهم من أكفأ ضباط القوات المسلحة، ضبطاً، وربطاً، وتعليماً، يمثلون روح متحركات أم درمان الحالية، خاضوا معارك شرسة ضد قوات الدعم السريع، وكبدوها خسائر فادحة، وأجبروها على التراجع..

هؤلاء الضباط لهم علاقات طيبة وسط الجنود والاحتياط والأهالي، لم نشهد لهم أي مخالفة تعليمات أو تحريض ضد القيادة طوال تاريخ عملهم)).

وأردف: ((يبدو أن هناك خللاً ما، لا طبعهم ولا حتى ذكاؤهم يجعلهم يقومون بمثل هذا التحرك ضد القيادة، من تلك المنطقة تحديداً، فالانقلاب ليس هذا مكانه، لكل من يعلم استراتيجية عسكرية)).

على صعيد متصل، قال مسؤول حكومي من جنوب السودان، إن نحو 40 شخصاً، كثير منهم مدنيون، لقوا حتفهم في أعمال عنف بمنطقة متنازع عليها على حدود بلاده مع السودان قبل أيام، فيما لجأ مئات إلى مجمع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بحسب ما أوردت ((رويترز)).

ويتواتر وقوع اشتباكات في منطقة أبيي بين فصائل متناحرة من قبائل عرقية الدينكا، بسبب نزاع حول موقع أحد الحدود الإدارية، حيث يتم جمع عائدات ضريبية كبيرة من التجارة العابرة الحدود.

وقال وزير الإعلام في المنطقة، بولس كوغ، ((شهد الثاني والثالث من فبراير الجاري، هجمات تضمنت إضرام نيران في عدة أسواق، ونهب ممتلكات، وقتل 19 مدنياً، وأصيب 18 آخرون)).

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