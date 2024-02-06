الإمارات تتضامن مع تشيلي في ضحايا حرائق الغابات

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية تشيلي في ضحايا حرائق الغابات في مقاطعة فالبارايسو، التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن عدد كبير من المفقودين، وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، أمس، نشرته على موقعها الرسمي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التشيلية، وللشعب التشيلي الصديق، ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة حرائق اجتاحت مناطق سياحية، وسط تشيلي وجنوبها، إلى 122 قتيلاً على الأقل، وشردت آلاف الأشخاص، فيما باشرت البلاد يومي حداد وطني (أمس واليوم)، مع تواصل عمليات البحث عن ناجين، بحسب إفادة وكالة الطب الشرعي الحكومية، التي حددت هوية 32 فقط من الضحايا (122 قتيلاً).

وقال الرئيس التشيلي، غابريال بوريتش، ((كل تشيلي تبكي فالبارايسو))، المنطقة الساحلية الوسطى التي يجتاحها حريق أصبح ثالث أكثر حريق غابات حصداً للأرواح في العالم خلال القرن الحالي.

وأفادت الهيئة الوطنية للكوارث أن النيران أتت على حوالي 26 ألف هكتار في المناطق الوسطى والجنوبية. وفرضت السلطات حظر تجول وطلبت من آلاف السكان في المناطق المتضررة إخلاء منازلهم.

وأفادت السلطات أن حوالى 40 حريقاً ما زال مشتعلاً وتعمل على إطفائه، مع عمليات إجلاء في منطقة تيل تيل، الواقعة على مسافة 60 كيلومتراً، شمالي العاصمة سانتياغو، وكذلك في منطقة غالفارينو، الواقعة على مسافة 400 كيلومتر جنوبي العاصمة.

وأعلن بوريتش، الذي التقى ناجين من الحريق في مستشفى ((فينيا ديل مار))، حالة الطوارئ، وتعهد تقديم الدعم الحكومي، لمساعدة الناس على النهوض.

وسجل العدد الأكبر من القتلى في منطقة فينيا ديل مار، السياحية المعروفة بشواطئها وحدائقها النباتية. كما كان بوريتش، حذر أول من أمس، من أن حصيلة القتلى السابقة البالغة 112 قد ترتفع ((بشكل كبير)).

بينما انقطعت الكهرباء عن المناطق الواقعة على التلال المطلة على المنطقة السياحية، وامتلأت الشوارع بسيارات متفحمة، والحطام، والرماد.

وتوافد متطوعون إلى أكثر المناطق تضرراً، لمساعدة الأسر، وإنقاذ الحيوانات الأليفة، وتوصيل الطعام، والمياه، والخيام. فيما كان عمال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض عن ضحايا إضافيين محتملين. إذ يكافح النيران نحو 1400 إطفائي، و1300 عسكري ومتطوع، مدعومين بـ31 مروحية، وطائرة، لمكافحة الحرائق.

وبحسب وزير الداخلية التشيلي، كارولينا توها، كانت حرائق نهاية الأسبوع، ((بلا شك)) أكثر الحرائق حصداً للأرواح في تاريخ تشيلي. وقال رئيس البلدية، ماكارينا ريبامونتي، لصحافيين، إن ((190 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين)) في المدينة.

واندلعت الحرائق في المنطقة، الجمعة، وأججتها الرياح، وسط موجة حر شديدة، وصلت درجات الحرارة فيها إلى قرابة 40 درجة مئوية. كما تحقق السلطات فيما إذا كانت الحرائق أشعلت عمداً.

وصرح شهود عيان لـ((فرانس برس))، تفاصيل المأساة في تشيلي، حيث قالت باتريسيا غوسمان (63 عاماً)، من سكان منطقة كانال تشاكاو، ((أنقذت الأجزاء الأهم من منزلي، لكننا الآن دون كهرباء، ولا نستطيع فعل أي شيء ولا شحن هواتفنا. حركة المرور معقدة، بسبب السيارات المحترقة، كل شيء مدمر)).

بينما قال أبراهام ماردونيس (24 عاماً)، الذي فر من منزله بعدما أتت عليه النيران في فينيا ديل مار، إنه ((نجا بأعجوبة)). وروى: ((رأينا النيران تشتعل على التل أمامنا. عندما نظرنا مجدداً كانت النيران وصلت إلى جدران منزلنا، احترق التل بأكمله)).

وأضاف: ((التهمت النيران كل شيء: الذكريات، والمنازل. لم يبق لي سوى الملابس التي أرتديها، وحذاء رياضي، قدم لي هدية. لم أستطع إنقاذ إلا كلبي)).

وقال رودريغو بولغار، من بلدة إل أوليفار، ((كان ذلك جحيماً. حاولت مساعدة جاري.. كان منزلي بدأ يحترق خلفنا.. كانت تمطر رماداً)).

أما في التلال المحيطة بفينيا ديل مار، رأى مراسلو ((فرانس برس))، مباني محترقة تماماً. وكانت جثث بعض القتلى ممددة على الطريق ومغطاة.

ومن روما، دعا بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، إلى الصلاة ((من أجل القتلى والجرحى في الحرائق المدمرة في تشيلي)).

جدير بالذكر أن الحرائق في تشيلي ترجع إلى موجة حر صيفية وجفاف يؤثران على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية، بسبب ظاهرة ((إل نينيو)) الجوية، وسط تحذيرات العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يزيد من خطر الكوارث الطبيعية، مثل: الحرارة الشديدة والحرائق.

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