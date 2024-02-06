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موسكو تتهم واشنطن بالضلوع في جريمة إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين

2/6/2024 7:20:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده لديها "أدلة دامغة" على أن الطائرة إيل-76 أسقطت بصاروخ باتريوت، مشيرا إلى أن ذلك "يجعل الولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة".

وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت بطلب من روسيا يوم الثلاثاء، إن "روسيا الاتحادية مستعدة لإبلاغ أي منظمة دولية بنتائج التحقيق في تحطم الطائرة"، وقد أرسلت رسالة إلى الأمم المتحدة، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة "آر تي" الروسية.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية "لم تعلق على هذه المعلومات بأي شكل من الأشكال، ودعت بنفاق ممثلي كييف إلى القيام بذلك".

كانت هيئة تحقيق روسية قد أعلنت أن الطائرة إيل-76 التي كانت تقل أسرى أوكرانيين، أُسقطت قرب مقاطعة بيلغورود بصاروخين من منظومة باتريوت الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "الغرب يرفض المشاركة بالتحقيق في حادث تحطم الطائرة خوفا من ثبوت تورطه في العملية".


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