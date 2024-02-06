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تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والمعهد الفرنسي للإسلاميات

2/6/2024 7:20:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبرمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أمس، اتفاقية مع ((المعهد الفرنسي للإسلاميات)) على هامش المؤتمر الدولي الثاني للفلسفة، الذي انطلقت فعالياته تحت عنوان ((الفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي)).

وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات: يأتي المؤتمر بعد عقد عدد من الورش حضرها علماء ومفكرون ناقشوا مفهوم التقدم في الفلسفة ومفهوم العلم وعلاقته بالفلسفة وكيف يمكن أن يكون هناك تكامل بين الفلسفة والدين.

وأضاف: سيناقش المؤتمر عدداً من القضايا وهناك أكثر من 50 ورقة بحثية يناقشها باحثون وعلماء وأساتذة أكاديميون ومفكرون من جميع أنحاء العالم.

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