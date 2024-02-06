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اتفاقية تعاون بين «أوقاف دبي» و«صندوق الفرجان» لدعم المشروعات المجتمعية

2/6/2024 7:20:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan) دعماً لتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار ((الأسرة أساس الوطن))، وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر ((أوقاف دبي)) وصندوق الفرجان، اتفاقية تعاون، تقدم بموجبها المؤسسة دعماً مالياً لتمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية في دبي، والتي تستهدف تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً. استقرار أسري وقع اتفاقية التعاون عن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة، وعن صندوق الفرجان أحمد البدواوي، رئيس مجلس أمناء صندوق الفرجان، وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على دعم البرامج التي تعزز الاستقرار الأسري، وترسخ التلاحم المجتمعي والهوية الوطنية وتشجع على المشاركة المجتمعية. وتجسد الاتفاقية الشراكة الفعالة بين الصندوق والمؤسسة والتزامهما بتعزيز المبادرات المجتمعية التي تسهم في الاستقرار الأسري والمجتمعي، ومساعي الطرفين للعمل جنباً إلى جنب لتحقيق أثر إيجابي في حياة الفرد والمجتمع. مشاريع مجتمعية ويفتح صندوق الفرجان المجال أمام الجهات الحكومية والخاصة لإبرام شراكات تدعم المشاريع المجتمعية للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي تسهم في تحسين جودة تنفيذ المشروعات التي يرعاها الصندوق، وتوسيع نطاق تأثير المشاريع المجتمعية. كما تلبي الاتفاقية غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي تستهدف تحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، والأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم. روح التكافل وأكد علي المطوع، أن التعاون مع صندوق الفرجان يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة المتمثلة في ترسيخ التماسك المجتمعي، وتعزيز روح العطاء بين كافة شرائح المجتمع، لافتاً إلى حرص المؤسسة على إبرام الشراكات التي من شأنها تعزيز مجالات العمل المشتركة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في بناء وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات المحلية الحكومية والخاصة وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. وذكر المطوع أن المؤسسة ستقدم بموجب الاتفاقية دعماً مالياً لتحقيق مستهدفات الصندوق، الساعي إلى إطلاق مشاريع اجتماعية ترسخ التنمية الشاملة والمستدامة في دبي وتعزز مستوى رفاه المواطنين وتخلق بيئة اجتماعية نموذجية في أحياء وفرجان الإمارة. توسيع الشراكات من جانبه قال أحمد البدواوي: نعمل على توسيع شراكاتنا والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين، ونحن نثق بأن تعاوننا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر سينعكس بشكل إيجابي على البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق. وأضاف: سيوجه الصندوق مساهمة المؤسسة لتوفير الدعم والتمويل للمشاريع الاجتماعية التي يقدمها المواطنون أو المؤسسات ذات النفع العام لتنفيذ مبادرات وفعاليات مجتمعية في الأحياء السكنية للمواطنين بما يعزز مستويات رفاههم واستقرارهم الأسري الذي يتصدر غايات أجندة دبي الاجتماعية 33. مجالات العمل وتشمل مجالات عمل مشروع صندوق الفرجان، والتي يمكن أن يتوجه إليها دعم مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، البرامج التثقيفية والتوعوية التي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة الأفراد وتوجيه الاستثمار نحو القضايا الاجتماعية والثقافية ذات الأهمية، وكذلك مشاريع الأنشطة الترفيهية، التي تستهدف ترسيخ رفاهية وسعادة المجتمع وتعزيز التواصل بين المواطنين في الأحياء السكنية في دبي. كما تشمل مجالات العمل التي يمكن أن يتوجه إليها الدعم مشاريع الرياضات المجتمعية، التي تشجع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وكذلك مشاريع الفعاليات الموسمية التي لها دور كبير في ترسيخ جودة الحياة المجتمعية ودعم المشاريع التجارية للشباب.

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