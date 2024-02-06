Wednesday, 07 February 2024 04:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير فريق شرطة دبي للسيدات: «تحدي سوات» يعزز الخبرات

2/6/2024 7:20:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد الملازم أول ياسر الزرعوني مدير فريق شرطة دبي للسيدات، المشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية ((سوات 2024))، الأهمية البالغة لهذا التحدي. كمنصة فريدة لتبادل الخبرات والمعارف الأمنية بين الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المشاركة العالمية في هذا التحدي من أمريكا وأوروبا وآسيا، لا تعكس فقط الثقة الكبيرة في قدراتنا التنظيمية، ومكانتنا الرائدة في مجال الأمن والسلامة، بل توفر أيضاً فرصة لا مثيل لها لتعزيز التعاون الدولي، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين. تدريب مكثف وقال الزرعوني إن فريق شرطة دبي، المؤلف من 8 سيدات، تم إخضاعه لتدريب مكثف عالي المستوى، لتمكينه من خوض المنافسات، وكان ذلك من خلال برامج تدريبية متعددة ومتقدمة، منها الرماية التكتيكية، والاقتحام والمداهمة والقناصة والتحمل، ما أكسبهن خبرة كبيرة، ووصلن إلى مستوى متقدم من الجاهزية التامة في أداء المهام، والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية، لافتاً إلى الدعم الكبير الذي تحظى به المشاركات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي. وذلك بعد النجاح الذي حققه الفريق النسائي الوحيد في النسخة السابقة من التحدي على مستوى المنافسات بين الوحدات الخاصة، والتدخل السريع، والفرق التكتيكية، على مستوى الدول المشاركة، مشيراً إلى مشاركة فرق نسائية من أبوظبي وتشيلي وتايلاند وبيلاروسيا وغيرها في النسخة الحالية، وأن ما حفزهم على المشاركة، هو وجود فريق نسائي من شرطة دبي العام الماضي بين الفرق المشاركة. وأضاف أن التحدي شهد تطوراً ملحوظاً منذ نسخته الأولى وحتى النسخة الحالية، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي، تسعى من خلال الحدث إلى إنشاء قنوات جديدة، للتواصل بين الخبراء والمتخصصين في هذا المجال الحيوي، مشدداً على أن تبادل الخبرات وتبنّي أفضل الممارسات بين المشاركين، يعد ركيزة أساسية لنجاح التحدي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN06022024000110011019ID1107819268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث