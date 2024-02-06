مركز محمد بن راشد للفضاء يحتفي بمرور 18 عاماً على تأسيسه

يحتفي مركز محمد بن راشد للفضاء بذكرى مرور 18 عاماً على تأسيسه، حيث شكّل المركز حجر الأساس في استراتيجية دولة الإمارات لارتياد الفضاء واستكشافه.

ومنذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا، كان إسهامه من أهم المقومات التي ساعدت في تحقيق الإنجازات النوعية للدولة في مجال استكشاف الفضاء، ومنها وصول هزاع المنصوري إلى المحطة الفضائية الدولية كأول رائد فضاء إماراتي يحط على متنها.

وإرسال ((مسبار الأمل)) في رحلة تاريخية لاستكشاف كوكب المريخ، ونجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب التي قام بها آنذاك رائد الفضاء الإماراتي، معالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة للشباب، الذي خاض مهمة السير في الفضاء ضمن طاقم البعثة 69، حيث تحققت هذه الإنجازات وفق رؤية واضحة وخطط وبرامج ومنهج علمي وعملي محدد الملامح، وخطة زمنية دقيقة.

وكان تأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء في العام 2006، بداية رحلة نجاح محفوفة بالأمل والعمل من أجل منح الإمارات دوراً مؤثراً وملموساً ومكانة رفيعة في مجال استكشاف الفضاء.

حيث تمكنت الدولة من تحقيق إنجازات فارقة تحولت إلى نقاط مضيئة في مسيرة قطاع الفضاء الإماراتي وكرست موقع الدولة كأحد أهم المساهمين في قطاع الفضاء الدولي على مستوى المهام والتخطيط ورسم السياسات المستقبلية، وهو ما يؤكد عليه انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية التي ستتولى فيه مهمة تطوير وتصميم بوابة الإمارات، وهي وحدة معادلة الضغط في المحطة القمرية.

فخر واعتزاز

وبهذه المناسبة، عبّر معالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة للشباب، عن فخره واعتزازه لكونه فرداً من عائلة مركز محمد بن راشد للفضاء، وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة ((إكس)): 18 عاماً مرت على تأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء، شكراً من القلب للزملاء الذين يعملون ليلاً ونهاراً ليحققوا نجاحات تاريخية مهمة بعد أخرى، فخور بكوني فرداً من هذه العائلة.

من جانبه، قال المهندس سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، في تغريدة نشرها على حسابه عبر منصة ((إكس)): بعد 18 سنة على انطلاقة مركز محمد بن راشد للفضاء مازالت الأهداف تكبر، حيث بدأت مسيرة المركز بـ4 مهندسين، واليوم بفضل رؤية القيادة واجتهاد الزملاء أصبح الفريق يضم 250 من الكوادر الإماراتية. هذا الفريق هو أكبر نجاحاتنا وأهم ما حققناه. هو من صنع إنجازات الماضي ويعمل على مهمات المستقبل.

بدوره، قال رائد الفضاء هزاع المنصوري: اليوم ذكرى تأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء. 18 عاماً احتضن خلالها المركز أحلام الشباب الإماراتي وحول المستحيل إلى مهمات وقصص ونجاح.

وفي السياق ذاته قال رائد الفضاء محمد الملا: في مثل هذا اليوم من عام 2006 تأسس مركز محمد بن راشد للفضاء، وبدأت قصة طموح عانقت النجوم. قصة أفتخر بأني جزء منها.

مشاريع ضخمة

ونفذ مركز محمد بن راشد للفضاء العديد من المشاريع ليصبح أحد أكثر مراكز الفضاء نشاطاً في العالم، وفي غضون ثلاث سنوات فقط من إنشائه تمكن من إرسال أول قمر اصطناعي لرصد الأرض، وهو ((دبي سات – 1))، حيث تم بناؤه بأيدي مهندسين إماراتيين وبالتعاون مع مبادرة ((ساتريك)) الكورية الجنوبية، وتهدف الصور التي يرسلها القمر لمراقبة التطور العام للمشاريع الضخمة مثل جزر النخلة ومطار آل مكتوم الدولي وتم استخدامها لرصد جهود الإغاثة خلال زلزال تسونامي 2011 في اليابان.

وبعد نجاحه، أطلق القمر الاصطناعي الثاني ((دبي سات 2)) في 2013 وتم بناؤه أيضاً من قبل فريق من المهندسين الإماراتيين ولعب دوراً علمياً رئيسياً في رحلة تطوير المعرفة للمركز ومهندسيه واشتمل على مواصفات وتقنيات مبتكرة فاقت قدرات القمر السابق.

وفي العام التالي، أعلنت الإمارات عن أول مهمة لها بين الكواكب إلى المريخ ليعرف المشروع فيما بعد باسم ((مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل))، الذي كان تجسيداً حقيقياً لتطلعات الدولة وإلهامها، وانطلقت المهمة إلى الفضاء في العام 2020 ووصل المسبار إلى مداره حول المريخ في 2021 ليقدم منذ ذلك الحين بيانات غير مسبوقة حول الطقس والظواهر على الكوكب الأحمر.

وفي 2017 تعاون المركز مع عدد من المؤسسات التعليمية ومنها الجامعة الأمريكية في الشارقة كجزء من برنامج نقل المعرفة المستدامة في مجال علوم الفضاء ليتم إطلاق أول قمر اصطناعي نانومتري في الإمارات ((نايف -1)) ليبشر المشروع بعصر جديد في المركز، كما أتاح لطلاب الهندسة المواطنين خبرة عملية في تصميم وتصنيع ودمج وتركيب وتشغيل الأقمار الاصطناعية الصغيرة.

رواد الفضاء

وفي عام 2017 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وفي العام 2018 تم اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين، وهما معالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة للشباب، وهزاع المنصوري، من بين أكثر من 4,000 متقدم، وواصل هزاع المنصوري تقدمه في صنع التاريخ كأول إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية عندما انطلق إليها في مهمة لمدة 8 أيام على متن مركبة الفضاء ((سيوز – إم إس 15)) في 25 سبتمبر 2019 من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وهي أول وأكبر منشأة إطلاق فضائية قيد التشغيل في العالم.

وتم الإعلان عن الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء في 2021 والتي ضمت أول رائدة فضاء عربية، وهي نورا المطروشي، إضافة إلى محمد الملا، ويعد هذا البرنامج أحد المشاريع التي يديرها برنامج الإمارات الوطني للفضاء، ويتم تمويله من قبل صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لدعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة لتعزيز مكانة البلاد في هذه المجالات عالمياً.

مراقبة الأرض

وبالعودة إلى برنامج الأقمار الاصطناعية، أطلق المركز في أكتوبر 2018 ((خليفة سات)) أول قمر اصطناعي لمراقبة الأرض يتم تصميمه وتصنيعه في الإمارات ليسهم في تعزيز مكانة الدولة بين الدول المصنعة الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء في العالم، ويعزز دورها الفاعل في المساهمة في تقدم البشرية عن طريق توفير بيانات التصوير بالأقمار الاصطناعية القيمة.

ويعد المركز جزءاً من ميثاق الكوارث الدولي ومشروع Sentinel-Asia التابع للوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء، ولعبت الصور عالية الدقة التي تم التقاطها بواسطة ((خليفة سات)) دوراً مهماً في الإغاثة من الكوارث وإدارتها على مستوى العالم.

أقمار اصطناعية

وتم إطلاق القمر الاصطناعي النانومتري الثاني في الدولة ((DMSat-1)) وهو أول قمر اصطناعي بيئي نانومتري وطورته بلدية دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء في مارس 2021 لينضم إلى قائمة المشاريع الحكومية المميزة.

وفي أكتوبر 2020 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مشروع القمر الاصطناعي الجديد ((MBZ-SAT))، والذي سيصبح ثاني قمر اصطناعي إماراتي يتم تطويره من قبل فريق من المهندسين الإماراتيين والمقرر إطلاقه عام 2024، ويعد أكثر الأقمار الاصطناعية تقدماً في المنطقة في مجال صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المركز في العام 2017 لقيادة مشروع الدولة الطموح لبناء أول مستوطنة بشرية على سطح المريخ بحلول العام 2117 وذلك بالتعاون مع كبرى مؤسسات الفضاء الدولية، ويمثل مشروع ((المريخ 2117)) مساهمة كبيرة ومستمرة في إطار مساعي البشرية الهادفة لاستكشاف الكواكب، كما يتضمن مشاريع أخرى منها مهمة الإمارات لاستكشاف القمر ومهمة الإمارات لمحاكاة الفضاء وغيرها من مشاريع الفضاء.

وتتضمن مهمة الإمارات لاستكشاف القمر تطوير وإطلاق أول مركبة فضائية إماراتية تحمل اسم مستكشف القمر ((راشد)) تيمناً باسم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، باني نهضة دبي الحديثة، ويتم تصميم المستكشف ((راشد 2))، وبناؤه في الإمارات بأيدي فريق من المهندسين والخبراء والباحثين الإماراتيين بالكامل.

بحث علمي

وفي أغسطس 2021 أعلن المركز اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين، وهما عبدالله الحمادي وصالح العامري، للالتحاق بمهمة الإمارات لمحاكاة الفضاء ((المهمة رقم 1)) ضمن البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية ((سيريوس 2020 ــ 2021))، وهي عبارة عن مهمة محاكاة تستمر 8 أشهر في المجمع التجريبي الأرضي بمعهد الأبحاث الطبية والحيوية بأكاديمية العلوم الروسية في العاصمة موسكو.

وفي سبتمبر من العام 2023، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن عودة رائد الفضاء الإماراتي معالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة للشباب، من محطة الفضاء الدولية عقب إنجازه بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب امتدت 6 أشهر قام فيها بالعديد من التجارب العلمية وأول رحلة سير خارج محطة الفضاء الدولية لرائد فضاء عربي.

ومؤخراً أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن بدء فريق عمل المركز بالخطوات الأولى لتطوير وحدة معادلة الضغط ((بوابة الإمارات))، في مشروع محطة الفضاء القمرية، بعد إعلان دولة الإمارات انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية ((Gateway)) إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.

كما أعلن المركز مؤخراً عن بدء ثاني دراسة إماراتية لمحاكاة الفضاء، وهي جزء من أبحاث محاكاة مهمات الاستكشاف البشرية ((هيرا)) التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا))، وتمتد الدراسة على مدار 180 يوماً من العمل البحثي عبر 4 مراحل.

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