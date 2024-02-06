تتويج الفائزين بمشاريع مبتكرة في «مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار»

توج معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، الطلبة الفائزين المشاركين بمشاريع مبتكرة ضمن مسابقات نوعية في النسخة السابعة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، خلال حفل أقيم أول من أمس، للاحتفاء برواد الابتكار في ((أرينا فستيفال ستي)) في دبي.

وفاز بلقب ((العالم الإماراتي الشاب)) الطالب سيف حسن كرم من مدرسة الثانوية النموذجية للبنين في الشارقة، عن تطويره مركباً كيميائياً يمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو ويحوله إلى وقود نظيف، وحصدت 3 طالبات المركز الثاني في جائزة ((العالم الإماراتي الشاب))، وهن، ميرا الكحالة، وشما السويدي، وميثا سعيد المنصوري من مدرسة دبي الوطنية البرشاء، عن مشروع ((منصة إلكترونية لتعزيز المشاركة المجتمعية)) ويستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمدرسة.

وشهد حفل الختام معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، والمستشار عصام عبدالأمير التميمي رئيس مجلس إدارة ((التميمي ومشاركوه))، ومحمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى حشد من الأكاديميين والتربويين والطلبة المشاركين في فعاليات المهرجان المتنوعة.

منصة

وأشاد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بمشاركة وتفاعل الطلبة مع مسابقات المهرجان وحرصهم على الاستفادة من المنصة التي يوفرها لتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم وتبادل التجارب مع نظرائهم من مختلف مدارس الدولة.

ونوه معاليه إلى أن الأفكار الابتكارية والحلول العلمية والتكنولوجية المتنوعة التي طورها الطلبة واستعرضوها خلال أيام المهرجان الخمسة تؤكد من جديد صواب الرؤية الحكومية الرامية لتمكين الشباب والاستثمار بقدراتهم وطاقاتهم باعتبارهم صناع المستقبل وقادة الغد. وقال معاليه: ((سلطت دورة هذا العام من المهرجان الضوء على أهمية تحلي الطلبة بفكر ريادة الأعمال لتحويل مشروعاتهم الابتكارية في مختلف مجالات العلوم من الحيز النظري إلى مجالات التطبيق العملي)).

مواهب

من جهتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي: ((يعكس المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار حرص دولة الإمارات على إبراز مواهب الطلبة وإطلاق العنان لأفكارهم الابتكارية من أجل خلق جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية المستدامة. وبينما تمضي الإمارات نحو مستقبل مستدام وتقدم نموذجاً عالمياً للاستدامة البيئية والمناخية في كل قطاعات الدولة، نحتاج إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة وتوظيف قدرات الطلبة والباحثين والمبتكرين نحو إيجاد حلول عملية للتحديات التي نواجهها في الإمارات ومشاركتها مع العالم)).

وأضافت معاليها: ((أبارك للفائزين وكافة المشاركين، ونؤكد أننا نعمل مع وزارة التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية في الدولة من أجل تحقيق كافة أهدافنا المشتركة كفريق واحد، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في تحويل الاستدامة إلى ثقافة مجتمعية نستطيع من خلالها العبور نحو مستقبل أكثر ازدهاراً لنا وللأجيال القادمة)).

وشارك في المهرجان 100 مشروع ابتكاري متميز مقدمة من 276 طالباً وطالبة من 424 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، إذ تم اختيارها بعد عمليات التصفيات التي سبقت المهرجان من إجمالي 3966 مشروعاً قدمت من 8 آلاف و603 طلاب.

إنجاز

بدورهم، عبر الفائزون بجائزة ((العالم الإماراتي الشاب)) عن سعادتهم وفخرهم بتحقيق هذا الإنجاز المهم، ويرون فيه تأكيداً لقدراتهم العالية ومواهبهم، ما يدفعهم للمضي قدماً واستكشاف مجالات جديدة وتحقيق إنجازات أخرى، ولفتوا إلى أنهم يشعرون بالثقة في قدرتهم على تحقيق أهدافهم وتجاوز التحديات، ويعتبرون أن هذا الفوز يزيد لديهم الإلهام والتحفيز لتحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعهم والعالم من حولهم.

تجارب

وعن مشروعه الذي أنجزه تحت إشراف معلمة الكيمياء آيات توفيق، قال الطالب سيف إبراهيم لـ((البيان))، إن مشكلة الانبعاثات وتلوث الجو كانت تشغل اهتمامه، وقرر الابتعاد عن الحلول التقليدية والتركيز على طرق جديدة لمكافحة ثاني أكسيد الكربون في الجو، لذلك قام بإجراء العديد من التجارب في مختبرات جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة، وتوصل إلى مركب جديد يمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو تحت أي ظروف طبيعية ودرجة حرارة وضغط قوي، دون الحاجة إلى مختبرات خاصة أو أدوات معقدة.

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