«مؤسسة زايد الإنسانية» تقدم 20 ألف حقيبة شتوية إلى 13 دولة

أعلنت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية عن تقديم 20 ألف حقيبة شتوية إلى 13 دولة حول العالم ضمن برنامج ((حقيبة الشتاء))، الذي تتبناه المؤسسة للتخفيف من حدة الشتاء القارس على الأسر ذات الدخل المحدود في بعض دول العالم.

وتحتوي حقيبة الشتاء على المكونات الأساسية التي تحتاجها الأسر في فصل الشتاء من الألبسة الشتوية، بهدف تخفيف وطأة برد الشتاء عليهم، وتوفير الاحتياجات المناسبة من الملابس الشتوية. ويغطي ((برنامج حقيبة الشتاء)) لهذا العام، عدداً من الدول في مناطق مختلفة من قارات العالم منها الأردن والمغرب ومصر والعراق وباكستان وتشاد وإثيوبيا وكوسوفو وألبانيا ونيبال وكازخستان وأوزبكستان وقيرغستان.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي مدير عام ((مؤسسة زايد الإنسانية)) حرص المؤسسة على القيام بدورها الإنساني لخدمة الشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود في عدد من دول العالم في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن برنامج ((حقيبة الشتاء)) يعد نوعاً من أنواع التكافل والتراحم التي دأب على تنفيذها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف: إن تكريس ثقافة العمل الخيري والإنساني ومساعدة الشرائح المستحقة وتنفيذ برامج ومشاريع خيرية تلبي احتياجات شرائح مجتمعية واسعة عبر تسخير مواردنا المالية لخير الإنسانية ومساعدة المحتاجين وتحسين نوعية حياتهم، يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تحملها المؤسسة على عاتقها وتنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد الإنسانية.

من ناحيته، أوضح عبدالعزيز الزيدي مدير إدارة المشاريع بالمؤسسة، أن المؤسسة بدأت في تسيير الحقائب الشتوية إلى مستحقيها تزامناً مع فصل الشتاء، وفي إطار رؤية المؤسسة في العمل الخيري والإنساني، مضيفاً نسعى من خلال البرنامج إلى تخفيف وطأة البرد القارس في المناطق المستهدفة.

وأشار الزيدي إلى أن برنامج ((حقيبة الشتاء)) يأتي ضمن جملة من المشاريع والبرامج الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة كجزء من أولوياتها وأهدافها ومنها برامج الحقيبة المدرسية والاحتياجات التعليمية للطلاب، وبرنامج المساعدات الصحية (العلاج الطبي)، وبرنامج المساعدات التعليمية، وبرنامج توزيع المواد الغذائية (السلة الغذائية)، وبرنامج كسوة العيد، إضافة إلى برامج المساهمة في النداء الوطني للإغاثة وغيرها من البرامج والمبادرة الإنسانية الهادفة إلى التخفيف ومساعدة الإنسان أينما كان حول العالم.

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