«كهرباء دبي» توفر بطاقة «إسعاد» لموظفيها

وفرت هيئة كهرباء ومياه دبي بطاقة ((إسعاد)) لموظفيها من خلال توقيعها اتفاقية تعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والتي بموجبها ينضم موظفو الهيئة إلى برنامج بطاقة إسعاد الذي توفره شرطة دبي، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض الحصرية التي يقدمها شركاء البرنامج.

وقع الاتفاقية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأثنى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، على التعاون المشترك مع هيئة كهرباء ومياه دبي، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الجانبين على دعم وتعزيز أواصر التعاون في ما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود لرفع مستوى السعادة لدى الموظفين وأسرهم في مختلف القطاعات.

وأكد معالي الفريق المري أن شرطة دبي تسعى دائماً إلى تعزيز الشراكة البنّاءة مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، والعمل على تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية المشتركة التي تساهم في تحقيق السعادة للموظفين وتعزيز الاستقرار.

من جهته، أشاد معالي سعيد محمد الطاير بجهود القيادة العامة لشرطة دبي والقائمين على برنامج ((إسعاد)) لجهودهم وتعاونهم في توفير بطاقة ((إسعاد)) لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي بما تقدمه من مزايا وخصومات للمنضمين لعضويتها.

وأضاف معالي الطاير: ((يأتي توقيع هذه الاتفاقية لتوفير بطاقة ((إسعاد)) لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي، ورؤيتنا المشتركة بأهمية دعم وتمكين الموارد البشرية وتعزيز جودة حياة المواطنين والموظفين الحكوميين وتحقيق سعادتهم عبر توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة تنعكس إيجاباً على أدائهم الوظيفي وتحقق سعادتهم وبالتالي سعادة المتعاملين)).

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