المحميات البحرية في الإمارات وجهات استثنائية لاكتشاف كنوز الطبيعة

تشكّل المحميات البحرية في دولة الإمارات وجهات استثنائية للتمتع بكنوز الطبيعة الفريدة ومناظرها الخلابة التي ترسم لوحة ساحرة من التقاء البر والبحر والخطوط الساحلية المتموجة واستكشاف روعة الشعاب المرجانية، وأنواع الأسماك التي تعيش فيها بوفرة، مع تجربة ركوب القوارب وسط غابات القرم المميزة، والأراضي الرطبة، والواحات الخصبة وتأمل مئات الأصناف من الطيور والحيوانات والنباتات الفريدة.

وخلال موسم الشتاء، تزداد المحميات البحرية تألقاً، حيث تعد واحدة من أبرز محطات النسخة الـ4 من حملة أجمل شتاء في العالم، بما تتيحه للزوار المحليين والسياح من خارج الدولة من فرص فريدة لنيل قسط وافر من السكينة والهدوء.

تنوع بيولوجي

وتتميز دولة الإمارات ببيئتها البحرية الفريدة التي تضم تنوعاً بيولوجياً ساحراً تشكله الشعاب المرجانية والحشائش البحرية وغابات أشجار القرم والعديد من الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، حيث يبلغ عدد المحميات البحرية 16 محمية تمثل نحو 12.01 % من المناطق البحرية والساحلية.

طبيعة ساحرة

وتدير هيئة البيئة في أبوظبي 6 محميات بحرية ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية، حيث تمثل 13.90 % من إجمالي مساحة البيئة البحرية في الإمارة، وتقدم كل محمية من هذه المحميات جواهر طبيعية ساحرة تستقطب عشاق الطبيعة.

ويعد متنزه السعديات البحري الوطني، الواقع في المنطقة البحرية المتاخمة لجزيرة السعديات، موطناً لسلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض، بينما تشكل محمية الياسات جزراً محاطة بالشعاب المرجانية، وتتميز بأهميتها البيئية فضلاً عن أهميتها التاريخية والثقافية، في حين يعتبر متنزه القرم الوطني موطناً للملايين من أشجار القرم.

وتتميز محمية مروح للمحيط الحيوي بتنوعها البيولوجي الذي تدعمه بيئات بحرية وساحلية، كما تعتبر موطناً لثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، الأمر الذي أكسبها أهمية دولية. وإلى الغرب من قناة المصفح في أبوظبي تقع محمية بو السياييف التي تعتبر منطقة مهمة للطيور المهاجرة والمقيمة وتضم أشجار القرم.

والمستنقعات المائية المالحة ومنابت الأعشاب البحرية الغنية بالحياة الفطرية، مع احتوائها على أكثر من 50 نوعاً من الطيور، بينما تحتضن محمية رأس غناضة بأبوظبي تجمعات كبيرة للشعاب المرجانية وهي بذلك تعتبر عنصراً مهماً للجذب السياحي.

جواهر نادرة

وفي دبي تعد محمية جبل علي البحرية جوهرة نادرة بين محميات دولة الإمارات، حيث تتميز بمناظرها الخلابة من القيعان البحرية المتدرجة بسلاسة، والخط الساحلي المتموج، وهي الموطن الوحيد في دبي لتعشيش سلاحف منقار الصقر البحرية المهددة بالانقراض.

كما توفر ملجأ للكائنات البرية والبحرية على حد سواء، حيث إنها تدعم بيئة مناسبة لحياة ما يقارب 300 نوع من الحيوانات، بما فيها الغزال العربي، كما تعد محمية رأس الخور للحياة الفطرية في دبي ملاذاً فريداً للباحثين عن الهدوء والتأمل والسكينة، وهي واحدة من المناطق الحضرية المحمية القليلة في العالم التي تجمع بين المسطحات المائية المالحة وأشجار القرم والبحيرات، وهي موطن لأكثر من 450 نوعاً من الحيوانات والنباتات.

متعة الغواصين

وتقع جزيرة صير بونعير على بعد 112 كيلومتراً عن ساحل الشارقة ويبلغ طولها أربعة كيلومترات، حيث تقدم فرصة لاكتشاف معالم فريدة على اليابسة وفي البحر، وبالنسبة للغواصين، تضم مياه البحر حول جزيرة صير بونعير أكثر من 76 نوعاً من الأسماك المرجانية و40 نوعاً من الشعاب المرجانية.

وفي الشارقة أيضاً، تعد محمية أشجار القرم واحدة من أكثر المواقع البيئية الفريدة في الدولة، حيث تجمع بين السمات البحرية والبرية التي تسهم في تشكيل تنوع بيئي رائع من النباتات والحيوانات.

تجربة لا تنسى

وفي عجمان تقدم محمية الزوراء الطبيعية، التي تبلغ مساحتها مليون متر مربع، تجربة لا تنسى وسط الحياة البحرية والنباتات المحلية والأراضي الساحلية المورقة والبحيرات والخلجان التي تعد من الأراضي الرطبة، فضلاً عن المشاهد الطبيعية الاستثنائية الأخرى.

وتزخر إمارة الفجيرة بتنوع الحياة الفطرية في المسطحات المائية والتي تعتبر جزءاً حيوياً في استدامة البيئة البحرية، حيث توجد 5 محميات بحرية في مدينة دبا ما أسهم في تنشيط السياحة البيئية في المنطقة ليتمتع بها الزوار والسياح في جو هادئ وبيئة نظيفة.

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