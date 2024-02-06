47 شركة إيطالية تشارك في «إيدك دبي 2024»

تستعرض 47 شركة إيطالية أحدث الابتكارات والمنتجات في مجال تقويم الأسنان خلال مشاركتها في فعاليات معرض ((إيدك دبي)) 2024؛ الحدث الأكبر في مجال طب الأسنان في المنطقة، الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 8 فبراير الجاري.

ويضم الجناح الإيطالي، الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومنظمة صناعة طب الأسنان الإيطالية، أحدث الابتكارات العلمية والصناعية تحت العلامة التجارية الشهيرة ((صنع في إيطاليا)).

ويبرز المصنعون الإيطاليون في جناح إيطاليا بمعرض ((إيدك)) 2024 التزامهم بالاستدامة في صناعة طب الأسنان، بما يتماشى مع دعوة وكالة التجارة الإيطالية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل استخدام المواد البلاستيكية.

وأظهر قطاع صادرات طب الأسنان في إيطاليا نمواً قوياً، مع معدل نمو سنوي مركب ثابت يبلغ أكثر من 3 % على مدار العقد الماضي.

حيث زاد بنسبة 64 % بعد الوباء. وفي الفترة بين عامي 2021 و2022، ارتفعت صادرات إيطاليا من قطاع طب الأسنان إلى الإمارات من حصة سوقية تبلغ 4.64 % إلى 6.02 %.

وقال لورينزو فنارا، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات، إن بلاده رسخت مكانتها كدولة رائدة في قطاع طب الأسنان وتقويم الأسنان، مدفوعة بتفانيها في الابتكارات الرائدة والحلول الحديثة.

وترجم هذا إلى متوسط معدل نمو سنوي قدره 6 % وتطور إجمالي ملحوظ في الصادرات بنسبة 80 % من عام 2011 إلى عام 2022.

وأوضح فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير مكتب الترويج التجاري الإيطالي في دولة الإمارات، أن الشركات الإيطالية المصنعة لمنتجات تقويم الأسنان قامت بتوريد منتجات طب الأسنان إلى الإمارات بقيمة 33 مليون يورو تقريباً في عام 2023.

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