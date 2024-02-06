«صحة دبي» تعلن تفاصيل الإصدار الثاني من وثيقة «ممارسة وكفاءات طب الأسنان»

أعلنت هيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي ((إيدك)) 2024، الذي تشهده دبي حالياً، عن تفاصيل الإصدار الثاني من وثيقة نطاق الممارسة والكفاءات الأساسية لطب الأسنان العام والاختصاص، التي تم إصدارها مؤخراً.

تضمنت الوثيقة نطاق ممارسة طب الأسنان العام والاختصاص للمهنيين الصحيين المعنيين بتقديم الخدمة وفق أفضل الممارسات المطبقة في المجال. حيث بلغ عدد المنشآت الصحية المقدمة لخدمات طب الأسنان في إمارة دبي 1043 منشأة، والمهنيين الصحيين4060 مهنياً صحياً.

وتستهدف هيئة الصحة بدبي من الوثيقة: ضمان التزام المنشآت الصحية بالمعايير المطلوبة، وتوفر الكفاءة لأطباء الأسنان العام والاختصاص.

والمهارات المهنية المطلوبة لتقديم الخدمة وتحفيزهم على التطوير المهني المستمر، إلى جانب ضمان تطبيق أفضل الممارسات الطبية، وتحديد الإجراءات المسموح القيام بها في هذا التخصص، ومن ثم الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، وتعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

كما استعرضت الهيئة برنامج الامتياز الموحد لطب الأسنان، الذي اعتمدت تنفيذه بالتعاون مع القطاع الصحي الخاص، ضمن برامج التعليم الطبي والتنمية المهنية، والذي يستهدف تحسين المهارات السريرية، وتطوير المهارات المهنية ومهارات الاتصال، وإدارة الوقت.

يشار إلى أن هيئة الصحة بدبي تتبنى سياسة واضحة ومجموعة من المبادرات، التي تدعم الصحة المدرسية في التعليم الخاص، ومن بينها صحة الفم والأسنان، التي توسعت فيها الهيئة وشملت 73 مدرسة بواقع 39871 طالباً وطالبة في العام الدراسي (2022 / 2023)، بعد أن كانت 48 مدرسة تضم 24145 طالباً وطالبة في العام (2021 / 2022).

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