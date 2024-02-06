«تنفيذي الشارقة» يناقش تنظيم آليات العمل في الجهات الحكومية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة، التي تهدف إلى تنظيم آليات العمل في الجهات الحكومية وتقديم التسهيلات للشركات العاملة في الإمارة.

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات المقدمة من قبل دائرة الطيران المدني، لدعم استمرارية الأعمال في قطاع الطيران في الإمارة، إضافة إلى تقديم التسهيلات للشركات العاملة التي تتخذ من الشارقة وجهة لرحلاتها.

تقرير

واطلع المجلس على تقرير بلدية مدينة الشارقة الذي تناول أهم الإنجازات والأعمال المنفذة لعام 2023، وأوضح النمو الذي تشهده الإمارة في مختلف القطاعات التي تشرف عليها البلدية، وتبسيط الإجراءات بما يعزز من جودة خدماتها المقدمة للمجتمع، إضافة إلى التركيز على نقاط القوة ووضع الحلول التطويرية لفرص التحسين.

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