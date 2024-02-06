«مناورات سيبرانية» في اتحاد مصارف الإمارات لحماية القطاع المالي

تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، نظم اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، النسخة الثالثة لفعالية ((المناورات السيبرانية 2024))، التي تأتي ضمن جهود ومبادرات اتحاد المصارف المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وجاء تنظيم هذه الفعالية، التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، عقب النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الثانية من المناورات السيبرانية والتي تمت في 2022. وشارك في فعالية هذا العام عدد من ممثلي المصارف المركزية من دول مجلس التعاون الخليجي، والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجية الرائدة، ونخبة من خبراء الأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي في الدولة، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد.

وتتضمن فعالية المناورات السيبرانية إجراء تجارب محاكاة للواقع لمعرفة قدرات فرق الأمن السيبراني في المصارف الأعضاء في الاتحاد للتعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والثغرات من خلال الهجمات الافتراضية التي صممت من أجل تحسين عملية معرفة التقنيات والأساليب والإجراءات التي تتبعها الجهات التي تقوم بالهجمات والعوامل التي تمثل مصدراً للتهديدات.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: ((نواصل في اتحاد مصارف الإمارات جهودنا الرامية لضمان توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة في ظل التطورات المتسارعة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي.

ويؤكد تنظيمنا لهذه المناورات السيبرانية حرصنا على إيلاء الأولوية القصوى لسلامة الجهاز المصرفي وأمن المعلومات، وذلك في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والتقنيات الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة)).

وأضاف: ((بعد النجاح الكبير الذي شهدته فعالية المناورات السيبرانية التي قمنا بتنظيمها في أكتوبر 2022، أدركت الكثير من الجهات والمؤسسات المعنية أهمية هذه الفعالية في دراسة المخاطر والتهديدات المحتملة والاستعداد لها عبر تطوير نظم الحماية الإلكترونية، خصوصاً مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

كذلك تمثل المشاركة الواسعة في هذه الفعالية حرص المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد على توفير بيئة آمنة ومتطورة عبر فعاليات وبرامج تدريبية يقوم بها مصارفنا الأعضاء توفر للعاملين في القطاع المصرفي والمالي القدرة على معرفة الجوانب التي تتطلب المزيد من التطوير من أجل تعزيز الأمن السيبراني، الذي يشكل ركيزة مهمة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مصرفي ومالي رائد في المنطقة)).

وأكد عبدالله مطر المهيري، رئيس دائرة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات المركزي، أهمية الدور الذي يقوم به مصرف الإمارات المركزي في تعزيز مرونة البنية التحتية المالية وجاهزية القطاع المصرفي في التصدي للهجمات السيبرانية.

وقال: ((في ضوء التطور المستمر للتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبحت الهجمات السيبرانية أكثر تعقيداً وتنوعاً. فلذا لابد من التعاون وتسخير كل الجهود والقدرات لمواجهة الهجمات السيبرانية وحماية النظام المالي واستقراره. وتعكس فعالية المناورات السيبرانية 2024 تكاتف القطاع المصرفي لرفع مستوى كفاءة فرق الأمن السيبراني في التعامل مع الهجمات بهدف توفير بيئة مصرفية آمنة)).

ويأتي تركيز اتحاد مصارف الإمارات على تطوير كل القدرات في حماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي في ظل تنامي التعامل مع التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية والتطبيقات، الأمر الذي أدى إلى بروز تقنيات جديدة وأنماط متنوعة من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية وطرق الاحتيال، التي أصبحت أكثر تعقيداً وتحديداً لأهدافها.

وفي سياق مبادراته لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في بيئة آمنة، يقوم اتحاد مصارف الإمارات بتنظيم عدد من الفعاليات والحملات، مثل المناورات السيبرانية هذه، والحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال، والتي تسهم كلها في نشر التوعية بمخاطر الاحتيال.

كما قامت لجنتا إدارة أمن المعلومات واللجنة الاستشارية لأمن المعلومات (التابعتان لاتحاد مصارف الإمارات) في الآونة الأخيرة بتنظيم فعالية أخرى لاستشراف التهديدات المستقبلية (Threatcasting) بالتعاون مع شركة ((ماستر كارد))، وذلك للتعرف على التهديدات المستقبلية المحتملة للتكنولوجيا المتطورة مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل معها.

حماية

وأكد المدير العام للاتحاد أهمية هذه الفعاليات في وضع الحلول الملائمة لمنع الاحتيال ومواكبة التغييرات المتوقعة في الأطر التشريعية والتنظيمية، وكيفية المحافظة على ثقة العملاء، فضلاً عن تعزيز المرونة التشغيلية للقطاع المصرفي في التعامل مع المستجدات والتطورات المتسارعة والأزمات، بحيث تكون المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد قادرة على حماية أنظمتها وبياناتها ومصالح عملائها بشكل أفضل.

وشملت قائمة البنوك والمؤسسات المالية التي شاركت في النسخة الثالثة من فعالية المناورات السيبرانية 2024 كلاً من: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك العربي المتحد، و((نتورك انترناشيونال))، إضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد الآخرين الذي حضروا الفعالية بصفة مراقبين.

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