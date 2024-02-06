طيران الإمارات تستأنف الخدمة اليومية إلى أديليد في أكتوبر

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها استئناف تشغيل رحلاتها إلى مدينة أديليد الأسترالية، حيث ستنطلق الخدمة اليومية مجدداً بين دبي وعاصمة ولاية جنوب أستراليا اعتباراً من يوم 28 أكتوبر 2024.

وسوف تسهم هذه الخطوة في إعادة خدمات طيران الإمارات إلى استراليا إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما ستلبي الطلب المتنامي على السفر من وإلى جنوب البلاد، وتتيح المجال أمام العملاء للسفر بسهولة إلى دبي، وعبرها إلى أكثر من 140 وجهة تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية. وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها لأول مرة إلى أديليد في عام 2012، ونقلت أكثر من 165 ألف مسافر بين دبي وأديليد في عام 2019.

ومع مطلع ديسمبر المقبل، ستستأنف طيران الإمارات أيضاً تشغيل رحلتها اليومية الثانية إلى بيرث، لتوفر الناقلة 77 رحلة أسبوعياً إلى أستراليا، مع إمكانية نقل 68 ألف مسافر أسبوعياً إلى أستراليا، وعودة سعتها المقعدية لمستويات ما قبل الجائحة.

ويشكل استئناف رحلات طيران الإمارات خطوة مهمة لدعم جهود ولاية جنوب أستراليا للتعافي من الجائحة، إذ تقدر هيئة السياحة في الولاية أن الإنفاق السياحي لرحلات طيران الإمارات اليومية المباشرة سيدر أكثر من 62 مليون دولار أسترالي سنوياً ويوفر أكثر من 315 وظيفة مرتبطة بالسياحة لسكان المنطقة.

كما ستوفر كل رحلة أيضاً 14 طناً من طاقة الشحن، بإجمالي 196 طناً أسبوعياً بين دبي وأديليد، وتقدر قيمة الشحنات الصادرة بنحو 98 مليون دولار أسترالي سنوياً، ما يرفع إجمالي عائدات أديليد من رحلات طيران الإمارات إلى نحو 160 مليون دولار أسترالي.

تيسير ممارسة الأعمال

وقال بيتر ماليناوسكاس رئيس وزراء جنوب أستراليا: ((افتقد سكان جنوب أستراليا خدمات طيران الإمارات، فاستئناف الرحلات اليومية سيسهل الوصول إلى أديليد من أسواقنا الرئيسية، إلى جانب تيسير ممارسة الأعمال مع ولايتنا.

لقد وضعنا هدف استئناف رحلات طيران الإمارات إلى أديليد في صدارة أولوياتنا، وسوف تسهم إعادة تشغيل رحلات يومية مباشرة إلى أديليد، في تعزيز النمو الاقتصادي لجنوب أستراليا، حيث تشير توقعاتنا إلى توفير نحو 160 مليون دولار أسترالي من الإنفاق السياحي وصادرات الشحن، بالإضافة إلى خلق أكثر من 315 فرصة عمل بدوام كامل مرتبطة بالسياحة لسكان جنوب أستراليا)).

وقالت زوي بيتيسون وزيرة السياحة في جنوب أستراليا: ((يعد هذا الإعلان خطوة مهمة لتعافي قطاع السياحة في ولايتنا، حيث يوفر رابطاً حيوياً مع أسواقنا الرئيسية في أوروبا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند والساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما نتوقع أن يدر استئناف رحلات طيران الإمارات اليومية المباشرة إلى أديليد أكثر من 62 مليون دولار أسترالي من الإنفاق السياحي، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لاقتصاد الولاية.

من الرائع رؤية جنوب أستراليا مرة أخرى في برامج طيران الإمارات التسويقية العالمية، ما سيسلط المزيد من الضوء على جنوب أستراليا ويساعد في زيادة عدد زوار ولايتنا)).

وقال باري براون، نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في أستراليا: ((يترقب عملاؤنا وصناعة السفر عامة استئناف رحلات طيران الإمارات إلى أديليد، ونحن متحمسون أيضاً لإعادة خدمتنا إلى جنوب أستراليا وفتح المجال أمام الولاية للاستفادة من الفرص المتعددة بمجالات الترفيه والثقافة والسياحة ودعم فرص النمو التجاري. واستئناف رحلاتنا اليومية إلى أديليد سيكمل حضورنا في أستراليا لنغطي 5 مدن)).

خيارات إضافية

وقال برينتون كوكس، مدير عام مطار أديليد: ((يشكل هذا الإعلان أخباراً رائعة لعملائنا الذين سيستفيدون مرة أخرى من شبكة طيران الإمارات العالمية عبر دبي، حيث ستوفر مزيداً من الخيارات للمسافرين، بما في ذلك رحلات الرمز المشترك بين طيران الإمارات وكوانتاس، ورحلات المتابعة عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا وأفريقيا)).

وشكل استئناف الرحلات إلى أديليد أولوية بالنسبة لطيران الإمارات وسط التوسع في تشغيل خدماتها إلى أستراليا والعالم بعد الجائحة وعودة أسطول الناقلة إلى الأجواء.

تفاصيل الخدمة

وستخدم طيران الإمارات رحلة أديليد اليومية بطائرة بوينج 777-200LR توفر 302 مقعد بتقسيم الدرجتين، لتتيح بذلك أكثر من 4200 مقعد أسبوعياً بين دبي وأديليد.

وستغادر رحلة طيران الإمارات ((إي كيه 440)) دبي الساعة 2:00 بعد منتصف الليل وتصل أديليد 8:50 مساءً. وتغادر رحلة العودة ((إي كيه 441)) من أديليد 10:35 ليلاً وتصل دبي 5:15 صباحاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وأديليد).

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