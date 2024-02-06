الإمارات ثالث أفضل الأسواق الناشئة في العالم

حلت الإمارات ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم، حيث تشهد اقتصاداتها تحسناً أو استقراراً في المجالات الرئيسة، وفقاً لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي الخامس عشر للأسواق الناشئة. في حين أظهر المؤشر تراجعاً في اقتصادات سلطنة عمان والبحرين والكويت.

وحافظت الإمارات على المرتبة الثالثة بعد الصين والهند، بين الدول الـ 50 في المؤشر خلال عام 2023، وحلت السعودية في المرتبة السادسة، وقطر في المرتبة السابعة. ولكن في المقابل، تراجعت كل من عمان إلى المركز الخامس عشر، والبحرين إلى المركز السادس عشر، والكويت إلى المركز الواحد والعشرين.

وأشار المشاركون في استطلاع أجيليتي، الذي شمل 830 مديراً تنفيذياً في قطاع الخدمات اللوجستية، إلى أن الإمارات والسعودية تبذلان قصارى جهودهما بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتسريع التنويع الاقتصادي، وتقليص الاعتماد على الدخل من النفط والغاز.

وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى في مجال ركائز ممارسة الأعمال، بينما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة في هذه الفئة. وقد حدد متخصصو الخدمات اللوجستية في الاستطلاع، كيفية تعزيز وتطوير الشركات الصغيرة والشركات متعددة الجنسيات، باعتبارها محركاً قوياً لدفع التنويع الاقتصادي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

أفضل 50 سوقاً

ويقوم مؤشر أجيليتي، الذي يصدر في نسخته السنوية الخامسة عشر، وهو بمثابة لمحة عن القطاع اللوجستي، بتصنيف أفضل 50 سوقاً ناشئاً رائداً في العالم، من حيث قدرتهم التنافسية الشاملة، بناءً على نقاط القوة اللوجستية، وبيئة ممارسة الأعمال، والجهوزية الرقمية، وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية، ووكلاء الشحن، وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين والمستثمرين.

ووفقاً للمؤشر، احتلت الإمارات والسعودية المراكز العشرة الأولى في كل فئة، وجاءت قطر ضمن المراكز العشرة الأولى في جميع الفئات، باستثناء الفرص اللوجستية الدولية، حيث حلت في المركز العشرين. وفي حين احتلت البحرين المرتبة الثامنة ضمن فئة ركائز ممارسة الأعمال، لم تحتل الكويت وسلطنة عمان أياً من المراكز العشرة الأولى.

وأشار نصف المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية، الذين شملهم الاستطلاع، إلى توقعهم لركود عالمي في العام المقبل، بانخفاض نسبته 70%، مقارنة بالعام الماضي، وأفصح المسؤولون التنفيذيون عن معاناتهم مع ارتفاع التكاليف، وعن خططهم لتقليص الاعتماد على الموارد من الصين، وتعزيز الاستثمار في أفريقيا، بالرغم من أن الرؤية الاستثمارية في الأسواق الناشئة أكثر خطورة إلى حد ما.

وأفصح أكثر من 63% من المشاركين في الاستطلاع، أن شركاتهم تواصل تحسين سلاسل الإمداد، من خلال نشر الإنتاج إلى مواقع متعددة، أو نقله إلى الأسواق المحلية والبلدان المجاورة، وأشاروا إلى أن الصين، المنتج الرائد في العالم، ستكون الأكثر تأثراً، حيث كشف 37.4% من المتخصصين في هذا القطاع، أنهم يخططون لنقل الإنتاج إلى خارج الصين، أو تقليص استثماراتهم هناك.

أبرز مؤشرات 2024

. إعادة هيكلة سلسلة الإمداد - تحتل الهند وأوروبا وأمريكا الشمالية مراتب متقدمة على الصين، حيث يتوقع المسؤولون التنفيذيون نقل الإنتاج إلى تلك المناطق خلال عام 2024 وما بعده.

. الصين – يتوقع 40% أن تصبح أعمالهم أقل اعتماداً على الصين خلال السنوات الخمس المقبلة. والعوامل الرئيسة لقرارات التخلص من المخاطر في الصين، تشمل صعوبة ممارسة الأعمال التجارية، المشاكل التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتباطؤ الاقتصادي، والقيود المفروضة على فيروس ((كورونا)) في الصين.

. التغير المناخي – يقول 66% من المستطلعين إنهم يخططون لمواجهة التغير المناخي، أو أن هذه المسألة بدأت تؤثر بالفعل في أعمالهم.

. الأسواق الناشئة – النسبة الأكبر ترى ارتفاعاً في المخاطر/انخفاضاً في العوائد في الأسواق الناشئة.

. الهند – يرى كثيرون أن أهمية الهند تتزايد كمنتج وسوق، ولكنهم يعتبرون أن البنية التحتية المتردية والفساد، أكبر العقبات هناك.

تصنيف البلدان

. جاءت تصنيفات المؤشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الشكل التالي: الإمارات (3)، السعودية (6)، قطر (7)، تركيا (11)، عمان (15)، البحرين (16)، الأردن (17)، مصر (20)، الكويت (21)، المغرب (22)، تونس (37)، لبنان (38)، إيران (40)، الجزائر (42)، ليبيا (50).

. تصنيف المؤشر لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: جنوب أفريقيا (24)، كينيا (25)، غانا (31)، نيجيريا (36)، تنزانيا (41)، أوغندا (43)، إثيوبيا (45)، موزمبيق (46)، أنغولا (47).

. تصنيفات المؤشر للدول الآسيوية: الصين (1)، الهند (2)، ماليزيا (4)، إندونيسيا (5)، فيتنام (8)، تايلاند (10)، الفلبين (18)، كازاخستان (23)، سريلانكا (26)، باكستان (29)، كمبوديا (32)، بنغلاديش (33)، ميانمار (49).

. تصنيفات المؤشر لأمريكا اللاتينية: المكسيك (9)، تشيلي (12)، البرازيل (14)، أوروغواي (19)، بيرو (28)، كولومبيا (27)، الأرجنتين (30)، الإكوادور (35)، باراغواي (39)، بوليفيا (44)، فنزويلا (48).

. تصنيفات المؤشر في أوروبا: روسيا (13)، أوكرانيا (34).

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