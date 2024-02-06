دبي وجهة عالمية لإقامة حفلات الزفاف

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد موقع ((مينا إف إن)) الإخباري أن دبي باتت وجهة عالمية مفضلة لإقامة حفلات الزفاف فيها، بفضل المعالم السياحية التي تعدّ ضمن الأجمل على مستوى العالم، مثل: الساحل المطل على برج العرب، أو برج خليفة، أطول مبنى في العالم، وكذلك المناطق المحيطة به.
وذكر الموقع أن تكلفة عروض الزفاف في دبي قد تصل إلى 250 ألف درهم، ويصل متوسط العرض النموذجي لحفل الزفاف إلى 40 ألف درهم. وأضاف الموقع: يسعى 95% من السياح والمقبلين على الزواج إلى التقاط صورة فيها خلفية كبيرة لدبي، ويحرصون على أن يكون فيها برج خليفة أو برج العرب، كما يحرصون على أن يلتقط هذه اللحظة مصور فوتوغرافي محترف ومصور فيديو، حتى يتمكنوا من مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الموقع: لفترة طويلة، كان برج إيفل أحد المقترحات، لكن برج خليفة وبرج العرب ينافسان باريس الآن في خلفيات الصور التي يرغب فيها الناس في هذا اليوم الخاص، أو حتى خلال زيارة السياحة العادية إلى دبي.
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