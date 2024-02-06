دبي وجهة عالمية لإقامة حفلات الزفاف

أكد موقع ((مينا إف إن)) الإخباري أن دبي باتت وجهة عالمية مفضلة لإقامة حفلات الزفاف فيها، بفضل المعالم السياحية التي تعدّ ضمن الأجمل على مستوى العالم، مثل: الساحل المطل على برج العرب، أو برج خليفة، أطول مبنى في العالم، وكذلك المناطق المحيطة به.

وذكر الموقع أن تكلفة عروض الزفاف في دبي قد تصل إلى 250 ألف درهم، ويصل متوسط العرض النموذجي لحفل الزفاف إلى 40 ألف درهم. وأضاف الموقع: يسعى 95% من السياح والمقبلين على الزواج إلى التقاط صورة فيها خلفية كبيرة لدبي، ويحرصون على أن يكون فيها برج خليفة أو برج العرب، كما يحرصون على أن يلتقط هذه اللحظة مصور فوتوغرافي محترف ومصور فيديو، حتى يتمكنوا من مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الموقع: لفترة طويلة، كان برج إيفل أحد المقترحات، لكن برج خليفة وبرج العرب ينافسان باريس الآن في خلفيات الصور التي يرغب فيها الناس في هذا اليوم الخاص، أو حتى خلال زيارة السياحة العادية إلى دبي.

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