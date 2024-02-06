40 % من العاملين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي

يتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات بوتيرة متسارعة، حيث قام 40 % من الموظفين بالفعل بتطبيق التكنولوجيا أو تجربتها، مقارنة بـ 28 % فقط من الموظفين في الدول الأخرى على مستوى العالم، وفقاً لبحث سريع للذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة ((سيلز فورس)) بعنوان ((الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل: الوعود والمآزق))، نشره موقع ((إنتيليجنت سي إي أو)) أمس.

وفي فائدة محتملة لأصحاب العمل، قال 79 % من العاملين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات إنه يجعلهم أكثر إنتاجية، بينما يقول 74 % منهم إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد مستويات المشاركة في العمل.

رغم ذلك، وفقاً للاستطلاع، فإن سياسات الشركات والتدريب حول التكنولوجيا ليست محددة بشكل واضح، وذلك على مستوى العالم. ويبقى الوضع بين أصحاب العمل في الإمارات أفضل بكثير من نظرائهم على مستوى العالم بأسره، حيث لم يكمل نحو 7 من كل 10 موظفين حول العالم أو يتلقون تدريباً على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل. ونظراً لاستخدام الموظفين المتزايد للذكاء الاصطناعي، يوضح الاستطلاع أنه يجب على الشركات اتخاذ خطوات لضمان تنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي بفعالية.

وقال تيري نيكولت، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة ((سيلز فورس)) الشرق الأوسط: تتزايد أهمية الذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة والابتكار في المؤسسات في جميع القطاعات.

رغم ذلك، وكي تتمكن الشركات من تحقيق أهدافها، يجب عليها الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي، من الضروري أن تظل المؤسسات في الطليعة وتستثمر في التكنولوجيا المناسبة، وتقدم التدريب وتنفذ سياسات واضحة تساعد على تعزيز النمو الوظيفي والثقة وفهم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي داخل بيئة أعمالها.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية ورضا الموظفين، مع المساعدة في ضمان وصول استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى إمكاناتها الكاملة.

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