Wednesday, 07 February 2024 04:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


40 % من العاملين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي

2/6/2024 7:20:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات بوتيرة متسارعة، حيث قام 40 % من الموظفين بالفعل بتطبيق التكنولوجيا أو تجربتها، مقارنة بـ 28 % فقط من الموظفين في الدول الأخرى على مستوى العالم، وفقاً لبحث سريع للذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة ((سيلز فورس)) بعنوان ((الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل: الوعود والمآزق))، نشره موقع ((إنتيليجنت سي إي أو)) أمس.

وفي فائدة محتملة لأصحاب العمل، قال 79 % من العاملين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات إنه يجعلهم أكثر إنتاجية، بينما يقول 74 % منهم إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد مستويات المشاركة في العمل.

رغم ذلك، وفقاً للاستطلاع، فإن سياسات الشركات والتدريب حول التكنولوجيا ليست محددة بشكل واضح، وذلك على مستوى العالم. ويبقى الوضع بين أصحاب العمل في الإمارات أفضل بكثير من نظرائهم على مستوى العالم بأسره، حيث لم يكمل نحو 7 من كل 10 موظفين حول العالم أو يتلقون تدريباً على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل. ونظراً لاستخدام الموظفين المتزايد للذكاء الاصطناعي، يوضح الاستطلاع أنه يجب على الشركات اتخاذ خطوات لضمان تنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي بفعالية.

وقال تيري نيكولت، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة ((سيلز فورس)) الشرق الأوسط: تتزايد أهمية الذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة والابتكار في المؤسسات في جميع القطاعات.

رغم ذلك، وكي تتمكن الشركات من تحقيق أهدافها، يجب عليها الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي، من الضروري أن تظل المؤسسات في الطليعة وتستثمر في التكنولوجيا المناسبة، وتقدم التدريب وتنفذ سياسات واضحة تساعد على تعزيز النمو الوظيفي والثقة وفهم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي داخل بيئة أعمالها.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية ورضا الموظفين، مع المساعدة في ضمان وصول استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى إمكاناتها الكاملة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN06022024000110011019ID1107819253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث