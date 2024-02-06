14.3 مليار درهم سوق تأجير السيارات والليموزين في الإمارات 2027

من المتوقع أن ينمو سوق تأجير السيارات و((الليموزين)) في الإمارات، وفقاً لتحليل كين للأبحاث، إلى 14.3 مليار درهم بحلول عام 2027، والذي ينمو سنوياً بمعدل ثابت نسبته 6.4% منذ عام 2022.

وقالت وكالة ((بلومبيرج)) التي نقلت التحليل إن مسار النمو هذا يعدّ بمثابة شهادة على الطبيعة الديناميكية لقطاع النقل في الإمارات. ويعكس مشهدًا متطوراً يتشكل من خلال زيادة السياحة وسفر الأعمال وتزايد عدد المغتربين.

ومنذ عام 2017 أظهر السوق نمواً ثابتاً، حيث نما من 8.09 مليارات درهم إلى 10.478 مليارات درهم في عام 2022. ويعود هذا التقدم إلى هيكل السوق المتنوع ومزيج من القطاعات مختلفة الحجم، حيث يمتلك مشغلو الأساطيل الصغيرة أكبر حصة في السوق بنسبة 45.6%، وتظل دبي الرائدة في السوق، ويرجع ذلك إلى التركيز الكثيف للمكاتب الحكومية والشركات، وتدفقات الثروة الكبيرة. وتأتي أبوظبي في المرتبة التالية، حيث يعزز مناخ الشركات المتنوع الطلب على تأجير السيارات.

ويمتلك اللاعبون الرئيسيون مثل ((مواصلات الإمارات))، و((ثريفتي)) و((ليز بلان)) لتأجير السيارات الحصة الأكبر من السوق، حيث تتصدر مواصلات الإمارات بحجم أسطول يضم 13.800 مركبة، بينما في قطاع الليموزين، تفتخر شركة ((برايفت ليموزين)) بأكبر حجم أسطول يضم 200 سيارة.

وتكشف قطاعات السوق عن تفضيل غالبية المشغلين للسيارات الاقتصادية، حيث تمثل 65% من حصة السوق.

وأدى تدفق السياح وتطور البنية التحتية إلى زيادة الطلب على خدمات تأجير السيارات قصيرة الأجل. وتحظى سيارات الليموزين القياسية بشعبية كبيرة نظراً لعمليتها وتعدد استخداماتها ومناسبتها لمختلف المناسبات.

ومع استهداف جذب 40 مليون سائح بحلول عام 2031، فإن السوق مهيأ للنمو. ويتوقع أن يؤدي التحول نحو خدمات الحجز الإلكتروني، مدفوعاً بالتعاون المماثل للموجود بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة كريم، إلى تعزيز السوق بشكل أكبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز