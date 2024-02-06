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إيلينا سورليني عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لمطارات أبوظبي

2/6/2024 7:20:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((مطارات أبوظبي))؛ الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات التجارية الخمسة في إمارة أبوظبي، عن تعيين إيلينا سورليني عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة. تنتقل سورليني إلى هذا الدور بشكل دائم بعد أن عملت بصفة مؤقتة منذ يونيو 2023.

ومنذ انضمامها إلى مطارات أبوظبي، أشرفت إيلينا على الافتتاح الناجح لمبنى المسافرين A الجديد بمطار أبوظبي والذي يعد من بين أكبر مباني المطارات في العالم. ويتمتع المبنى بالقدرة على استضافة 45 مليون مسافر سنوياً.

وتمتلك سورليني خبرة تزيد على 20 عاماً في قطاع الطيران، وقبل انضمامها إلى مطارات أبوظبي، شغلت العديد من المناصب الإدارية العليا، بما في ذلك المدير التنفيذي لمحفظة النقل والخدمات اللوجستية في ((القابضة)) ونائب رئيس الاستراتيجية المؤسسية للمجموعة في المجموعة العمانية للطيران ومدير الاستراتيجية في مطارات كوبنهاجن.

كما شغلت منصب نائب الرئيس في مطارات ماكواري، إحدى أكبر الشركات المالكة والمشغلة للمطارات الخاصة في العالم. وهي أيضاً عضو في مجلس إدارة الاتحاد للطيران، وطيران أبوظبي، و((القابضة)) لخدمات الطيران والفضاء.

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