إيلينا سورليني عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لمطارات أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((مطارات أبوظبي))؛ الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات التجارية الخمسة في إمارة أبوظبي، عن تعيين إيلينا سورليني عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة. تنتقل سورليني إلى هذا الدور بشكل دائم بعد أن عملت بصفة مؤقتة منذ يونيو 2023.
ومنذ انضمامها إلى مطارات أبوظبي، أشرفت إيلينا على الافتتاح الناجح لمبنى المسافرين A الجديد بمطار أبوظبي والذي يعد من بين أكبر مباني المطارات في العالم. ويتمتع المبنى بالقدرة على استضافة 45 مليون مسافر سنوياً.
وتمتلك سورليني خبرة تزيد على 20 عاماً في قطاع الطيران، وقبل انضمامها إلى مطارات أبوظبي، شغلت العديد من المناصب الإدارية العليا، بما في ذلك المدير التنفيذي لمحفظة النقل والخدمات اللوجستية في ((القابضة)) ونائب رئيس الاستراتيجية المؤسسية للمجموعة في المجموعة العمانية للطيران ومدير الاستراتيجية في مطارات كوبنهاجن.
كما شغلت منصب نائب الرئيس في مطارات ماكواري، إحدى أكبر الشركات المالكة والمشغلة للمطارات الخاصة في العالم. وهي أيضاً عضو في مجلس إدارة الاتحاد للطيران، وطيران أبوظبي، و((القابضة)) لخدمات الطيران والفضاء.
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