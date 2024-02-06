بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع «ذا لانا ريزيدنسز دبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة أمنيات، المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، التي تتخذ من دبي مقراً لها، انطلاق عملية تسليم الوحدات السكنية الحصرية في ((ذا لانا ريزيدنسز، دورشيستر كوليكشن، دبي)). وتُشكل هذه الخطوة، التي تأتي في أعقاب عملية الاستحواذ على ((مراسي باي مارينا)) في سبتمبر 2023، دلالة واضحة على التزام شركة أمنيات، بتحويل منطقة الواجهة المائية الديناميكية إلى وجهة حصرية.
ويرتبط ((ذا لانا)) بممشى مائي بطول 187 متراً، ويتميز بهندسة معمارية تحمل توقيع ((فوستر آند بارتنرز)) الشركة العالمية، إلى جانب التصاميم العصرية من إبداع Gilles & Boissier.
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