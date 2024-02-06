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بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع «ذا لانا ريزيدنسز دبي»

2/6/2024 7:20:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة أمنيات، المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، التي تتخذ من دبي مقراً لها، انطلاق عملية تسليم الوحدات السكنية الحصرية في ((ذا لانا ريزيدنسز، دورشيستر كوليكشن، دبي)). وتُشكل هذه الخطوة، التي تأتي في أعقاب عملية الاستحواذ على ((مراسي باي مارينا)) في سبتمبر 2023، دلالة واضحة على التزام شركة أمنيات، بتحويل منطقة الواجهة المائية الديناميكية إلى وجهة حصرية.

ويرتبط ((ذا لانا)) بممشى مائي بطول 187 متراً، ويتميز بهندسة معمارية تحمل توقيع ((فوستر آند بارتنرز)) الشركة العالمية، إلى جانب التصاميم العصرية من إبداع Gilles & Boissier.

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