«دبي أكواريوم» تحتضن أكبر شاشة «ليد» داخلية في دبي

أعلنت شركة إنفيلد تركيب أكبر شاشات ((ليد)) داخلية في دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، حيث تشتمل شاشة العرض التي تبلغ مساحتها 980 متراً مربعاً، على شاشات ((إم في سيريس))، و((إم في إيدج))، بمسافة عرض نحو 3.9 أمتار بكسل.

وقد كلّفت شركة إعمار العقارية، شركة بلو راين للصناعات بالإشراف على مشروع عرض ((ليد)) لحوض السمك، ثم اختارت شركة بلو راين مزود الشاشات ((إنفيلد)) ومقره دبي، بسبب منحناها السلس في كل طرف، وجاذبيتها الجمالية.

وعلّق سامر العتيبي نائب رئيس المبيعات في ((إنفيلد)) في الشرق الأوسط بالتشديد على أنَّ التعاون مع شركة إعمار العقارية يتطلّب تلبية المعايير العالمية، حيث تضع الشركة باستمرار معايير للتفوق على منافسيها.

وقال مدير المبيعات في شركة بلو راين جون جوزيف، إن الشروع في التركيب فوق حوض أسماك حي، ضمن بيئة مركز تسوق ديناميكية، يمثل تحديات معقدة تتطلب خبرة متخصصة.

وأكَّد جوزيف أن عمل فريق شركة ((إنفيلد)) كان خلال ساعات الليل، ونفّذ المشروع بدقة، متغلباً على التعقيدات لتقليل تعطيل النظام البيئي المائي الحي الدقيق.

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