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نتائج إيلي ليلي الأمريكية للأدوية تفوق التوقعات

2/6/2024 7:20:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية إيلي ليلي آند كو أمس الثلاثاء نمو أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 13% سنويا بما يعكس المبيعات القوية لعقار مونجارو والاستفادة من ارتفاع الأسعار. وتجاوزت الأرباح والإيرادات توقعات المحللين.

وأعلنت الشركة وصول صافي أرباحها خلال الربع الأخير 19ر2 مليار دولار بما يعادل 42ر2 دولار للسهم الواحد، مقابل 94ر1 مليار دولار بما يعادل 14ر2 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود الخاصة خلال الربع الأخير من العام الماضي 49ر2 دولار للسهم مقابل 09ر2 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان متوسط توقعات المحللين لصافي الأرباح المعدلة 19ر2 دولار للسهم.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير بنسبة 28% سنويا، إلى 35ر9 مليارات دولار مقابل 30ر7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وكان المحللون يتوقعون إيرادات ربع سنوية بقيمة 93ر8 مليارات دولار.


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