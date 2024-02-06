أربعة قتلى بينهم مدنيان في القصف الجوي الإسرائيلي على سوريا

قتل أربعة أشخاص بينهم مدنيان في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة حمص في وسط سوريا ليل الثلاثاء-الأربعاء، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أعلنت دمشق أنّ القصف أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إنّ "أربعة أشخاص، بينهم مدنيان، قتلوا في الغارات الإسرائيلية على مدينة حمص".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية في بيان إنّ "العدوّ الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس (في شمال لبنان) مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين".





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